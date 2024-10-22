Армия Израиля нанесла удар по базе военно-морских сил «Хезболлы» в Бейруте
ВВС Израиля ночью нанесли удары по центральной базе военно-морских сил ливанской группировки «Хезболла» в Бейруте. Об этом сообщается в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным армии, база использовалась группировкой для хранения быстроходных судов и обучения сил группировки. Суда предназначались для нанесения ударов по кораблям ВМС Израиля, военно-морским и стратегическим целям в территориальных водах страны.
Истребители ВВС также атаковали склады боеприпасов, штаб-квартиру и другие объекты «Хезболлы» в столице Ливана.
22 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил об обнаружении израильскими силами бункера «Хезболлы» под зданием больницы «Ас-Сахель» в Бейруте. По его словам, в бункере хранится более $500 млн наличными и золотом, которые могли бы быть использованы для восстановления Ливана, но пошли на восстановление группировки. Объект принадлежал бывшему лидеру «Хезболлы» Хасану Насралле, ликвидированному 28 сентября в результате удара израильской армии.
23 сентября армия Израиля объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Шиитское движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет.