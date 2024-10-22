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Армия Израиля нанесла удар по базе военно-морских сил «Хезболлы» в Бейруте

Ведомости

ВВС Израиля ночью нанесли удары по центральной базе военно-морских сил ливанской группировки «Хезболла» в Бейруте. Об этом сообщается в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным армии, база использовалась группировкой для хранения быстроходных судов и обучения сил группировки. Суда предназначались для нанесения ударов по кораблям ВМС Израиля, военно-морским и стратегическим целям в территориальных водах страны.

Истребители ВВС также атаковали склады боеприпасов, штаб-квартиру и другие объекты «Хезболлы» в столице Ливана.

22 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил об обнаружении израильскими силами бункера «Хезболлы» под зданием больницы «Ас-Сахель» в Бейруте. По его словам, в бункере хранится более $500 млн наличными и золотом, которые могли бы быть использованы для восстановления Ливана, но пошли на восстановление группировки. Объект принадлежал бывшему лидеру «Хезболлы» Хасану Насралле, ликвидированному 28 сентября в результате удара израильской армии.

23 сентября армия Израиля объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Шиитское движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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