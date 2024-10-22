Армия Израиля нанесла удар по базе военно-морских сил «Хезболлы» в Бейруте

22 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил об обнаружении израильскими силами бункера «Хезболлы» под зданием больницы «Ас-Сахель» в Бейруте. По его словам, в бункере хранится более $500 млн наличными и золотом, которые могли бы быть использованы для восстановления Ливана, но пошли на восстановление группировки. Объект принадлежал бывшему лидеру «Хезболлы» Хасану Насралле, ликвидированному 28 сентября в результате удара израильской армии.