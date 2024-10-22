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«Хезболла» взяла на себя ответственность за нападение на дом Нетаньяху

Ведомости

Ливанская группировка «Хезболла» взяла на себя ответственность за атаку на дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 19 октября. Об этом заявил глава пресс-службы движения Мохаммад Афиф, пишет The Times of Israel.

«Мы берем на себя полную ответственность за операцию в Кесарии, направленную против Нетаньяху», – сказал он.

Утром 19 октября резиденция Нетаньяху в Кесарии подверглась атаке ливанских беспилотников. По данным канцелярии премьер-министра, в результате инцидента никто не пострадал. 

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате двух из трех дронов, запущенных из Ливана, при этом третий беспилотник врезался в здание в районе Кесарии. Израильский телеканал N12 сообщил, что Иран предпринял попытку устранить премьер-министра Израиля в результате атаки беспилотников. 

Нетаньяху обвинил в покушении «Хезболлу» и Иран. По его словам, это не остановит «меня или Израиль от продолжения нашей справедливой войны против наших врагов ради обеспечения нашего будущего». Он сообщил, что один из дронов был направлен на его резиденцию в Кесарии, но никто не пострадал, так как они находились вне дома.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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