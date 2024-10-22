«Хезболла» взяла на себя ответственность за нападение на дом Нетаньяху

Нетаньяху обвинил в покушении «Хезболлу» и Иран. По его словам, это не остановит «меня или Израиль от продолжения нашей справедливой войны против наших врагов ради обеспечения нашего будущего». Он сообщил, что один из дронов был направлен на его резиденцию в Кесарии, но никто не пострадал, так как они находились вне дома.