«Хезболла» взяла на себя ответственность за нападение на дом Нетаньяху
Ливанская группировка «Хезболла» взяла на себя ответственность за атаку на дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 19 октября. Об этом заявил глава пресс-службы движения Мохаммад Афиф, пишет The Times of Israel.
«Мы берем на себя полную ответственность за операцию в Кесарии, направленную против Нетаньяху», – сказал он.
Утром 19 октября резиденция Нетаньяху в Кесарии подверглась атаке ливанских беспилотников. По данным канцелярии премьер-министра, в результате инцидента никто не пострадал.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате двух из трех дронов, запущенных из Ливана, при этом третий беспилотник врезался в здание в районе Кесарии. Израильский телеканал N12 сообщил, что Иран предпринял попытку устранить премьер-министра Израиля в результате атаки беспилотников.
Нетаньяху обвинил в покушении «Хезболлу» и Иран. По его словам, это не остановит «меня или Израиль от продолжения нашей справедливой войны против наших врагов ради обеспечения нашего будущего». Он сообщил, что один из дронов был направлен на его резиденцию в Кесарии, но никто не пострадал, так как они находились вне дома.