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Боррель осудил обстрелы объектов БАПОР в секторе Газа

Ведомости

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель осудил массированные обстрелы объектов Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Я осуждаю массированные обстрелы и разрушения объектов БАПОР. Я также поддерживаю призыв к немедленному прекращению огня, чтобы предоставить гуманитарную помощь и безопасный проход для вынужденных переселенцев», – подчеркнул Боррель.

Он добавил, что после нескольких дней военных действий сообщения о ситуации на севере анклава ужасают. Человеческие страдания от голода и принудительного перемещения не могут быть оправданы, отметил глава евродипломатии.

20 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские ВВС за прошедшие сутки нанесли удары по примерно 175 целям в секторе Газа и Ливане. Авиаударами были поражены склады оружия, пусковые установки и «объекты террористической инфраструктуры», принадлежащие группировкам «Хамас» и «Хезболла».

Боевые действия в Газе продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. боевиков радикальной группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боев превысило 42 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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