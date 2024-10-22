Боррель осудил обстрелы объектов БАПОР в секторе Газа
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель осудил массированные обстрелы объектов Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Я осуждаю массированные обстрелы и разрушения объектов БАПОР. Я также поддерживаю призыв к немедленному прекращению огня, чтобы предоставить гуманитарную помощь и безопасный проход для вынужденных переселенцев», – подчеркнул Боррель.
Он добавил, что после нескольких дней военных действий сообщения о ситуации на севере анклава ужасают. Человеческие страдания от голода и принудительного перемещения не могут быть оправданы, отметил глава евродипломатии.
20 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские ВВС за прошедшие сутки нанесли удары по примерно 175 целям в секторе Газа и Ливане. Авиаударами были поражены склады оружия, пусковые установки и «объекты террористической инфраструктуры», принадлежащие группировкам «Хамас» и «Хезболла».
Боевые действия в Газе продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. боевиков радикальной группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боев превысило 42 000 человек.