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Ушаков: Путин успел поговорить почти со всеми лидерами стран на саммите БРИКС

Ведомости

Президент России Владимир Путин успел лично поговорить практически со всеми лидерами стран, которые приехали на саммит БРИКС. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Ушаков заявил, что беседы проводились в формате тет-а-тет, во время них обсуждались самые важные и чувствительные вопросы. «Буквально со всеми лидерами он отходил в сторонку», – сказал он (цитата по ТАСС).

22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. В этот день Путин провел переговоры с президентом Нового банка развития Дилмой Русеф и лидерами стран – основателей БРИКС: премьером Индии Нарендрой Моди, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Кроме того, глава РФ встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Саммит состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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