Ушаков: Путин успел поговорить почти со всеми лидерами стран на саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин успел лично поговорить практически со всеми лидерами стран, которые приехали на саммит БРИКС. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Ушаков заявил, что беседы проводились в формате тет-а-тет, во время них обсуждались самые важные и чувствительные вопросы. «Буквально со всеми лидерами он отходил в сторонку», – сказал он (цитата по ТАСС).
22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. В этот день Путин провел переговоры с президентом Нового банка развития Дилмой Русеф и лидерами стран – основателей БРИКС: премьером Индии Нарендрой Моди, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Кроме того, глава РФ встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
Саммит состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».