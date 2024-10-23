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Ушаков: на полях БРИКС обсуждалась китайско-бразильская инициатива по Украине

Ведомости

На полях саммита БРИКС обсуждалось китайско-бразильское посредничество в урегулировании конфликта на Украине, сообщил «Известиям» помощник президента России Юрий Ушаков.

«Обсуждалась китайско-бразильская инициатива. Она, в общем-то, приветствуется. Мы считаем, что эта инициатива полезная», – сказал он. Ушаков подчеркнул, что об этом говорил президент РФ Владимир Путин, в том числе в ходе контактов с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Ушаков добавил, что конфликт на Украине обсуждался не со всеми. При этом он напомнил, что текст итогового коммюнике согласован, но конкретные предложения и идеи по посредничеству обсуждаются лишь частично.

Комментируя предложения президента Украины Владимира Зеленского, Ушаков обратил внимание, что тот выдвинул не план переговоров, а план победы. «Вот это о многом говорит», – отметил помощник президента (цитата по «Интерфаксу»).

22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС, он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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