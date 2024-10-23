Ушаков: на полях БРИКС обсуждалась китайско-бразильская инициатива по Украине
На полях саммита БРИКС обсуждалось китайско-бразильское посредничество в урегулировании конфликта на Украине, сообщил «Известиям» помощник президента России Юрий Ушаков.
«Обсуждалась китайско-бразильская инициатива. Она, в общем-то, приветствуется. Мы считаем, что эта инициатива полезная», – сказал он. Ушаков подчеркнул, что об этом говорил президент РФ Владимир Путин, в том числе в ходе контактов с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
Ушаков добавил, что конфликт на Украине обсуждался не со всеми. При этом он напомнил, что текст итогового коммюнике согласован, но конкретные предложения и идеи по посредничеству обсуждаются лишь частично.
Комментируя предложения президента Украины Владимира Зеленского, Ушаков обратил внимание, что тот выдвинул не план переговоров, а план победы. «Вот это о многом говорит», – отметил помощник президента (цитата по «Интерфаксу»).
22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС, он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».