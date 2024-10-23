Ушаков: на полях БРИКС обсуждалась китайско-бразильская инициатива по Украине

«Обсуждалась китайско-бразильская инициатива. Она, в общем-то, приветствуется. Мы считаем, что эта инициатива полезная», – сказал он. Ушаков подчеркнул, что об этом говорил президент РФ Владимир Путин, в том числе в ходе контактов с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.