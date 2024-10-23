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Остин: Украина не нуждается в ракетах большой дальности

Ведомости

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина не нуждается в оружии большой дальности. Он отметил, что страна «абсолютно точно» сможет победить и без таких возможностей. Это заявление Остин сделал в интервью Fox News.

«Я думаю, что у них (у Украины. – "Ведомости") есть возможность продолжать наносить удары на большие расстояния, и они будут это делать. Украина обладает большим количеством беспилотников, которые мы ей предоставили», – рассказал Остин.

Министр обороны также добавил, что у Украина может производить собственные беспилотники.

«Мы видели, как они (ВСУ. – "Ведомости") проводили атаки или операции примерно в 400 км от границы и даже дальше», – утверждает Остин.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что дальнобойные ракеты могут помешать России использовать планирующие бомбы. Остин заявил, что Россия уже вывела самолеты, которые она использует для сброса планирующих бомб, за пределы досягаемости ATACMS, на 300 км от украинской границы.

Как рассказал Остин в интервью, он и его коллеги работают над разработкой плана действий по реализации «плана победы» Зеленского. В том числе идут размышления о вступлении Украины в НАТО.

При этом ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит в интервью газете Politico заявила, что НАТО не готово предоставить Киеву членство или приглашение в альянс.

16 октября Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». Данный план также был представлен западным партнерам Киева.

9 октября Пентагон исключил снятие ограничений на удары ВСУ вглубь России западным оружием.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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