Президент России назвал поведение украинских властей «очень иррациональным»
Действия властей Украины являются крайне нелогичными, в том числе потому что они сначала инициировали проведение переговоров с Россией, но буквально на следующий день отказались от них. Об этом заявил по итогам саммита БРИКС в Казани президент РФ Владимир Путин.
«Поведение украинской верхушки сегодня является очень иррациональным. Поверьте мне, я говорю о том, что знаю», – сказал Путин.
Президент рассказал, что Турция связывалась с российскими властями и передавала инициативу Киева начать переговоры, на что Россия дала согласие. В частности, обсуждалось обеспечение безопасного судоходства в Черном море и объектов атомной энергетики. Но после президент Украины Владимир Зеленский публично заявил об отказе от таких переговоров, заявил российский лидер.
«Мы нашим турецким друзьям сказали: слушайте, вы там разберитесь – вы нам предлагаете со ссылкой на них [Украину], мы соглашаемся. А потом слышим тут же отказ через день. Ну как это понимать? Они так руками развели – "ну, такие вот партнеры сложные"», – рассказал президент.
О начале спецоперации на Украине Путин объявил 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда украинские войска вторглись в Курскую область, где продолжают бои с ВС РФ по настоящий день.