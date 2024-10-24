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Президент России назвал поведение украинских властей «очень иррациональным»

Ведомости

Действия властей Украины являются крайне нелогичными, в том числе потому что они сначала инициировали проведение переговоров с Россией, но буквально на следующий день отказались от них. Об этом заявил по итогам саммита БРИКС в Казани президент РФ Владимир Путин.

«Поведение украинской верхушки сегодня является очень иррациональным. Поверьте мне, я говорю о том, что знаю», – сказал Путин.

Президент рассказал, что Турция связывалась с российскими властями и передавала инициативу Киева начать переговоры, на что Россия дала согласие. В частности, обсуждалось обеспечение безопасного судоходства в Черном море и объектов атомной энергетики. Но после президент Украины Владимир Зеленский публично заявил об отказе от таких переговоров, заявил российский лидер.

«Мы нашим турецким друзьям сказали: слушайте, вы там разберитесь – вы нам предлагаете со ссылкой на них [Украину], мы соглашаемся. А потом слышим тут же отказ через день. Ну как это понимать? Они так руками развели – "ну, такие вот партнеры сложные"», – рассказал президент.

О начале спецоперации на Украине Путин объявил 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда украинские войска вторглись в Курскую область, где продолжают бои с ВС РФ по настоящий день.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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