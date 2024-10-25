Путин обсудил с Совбезом работу с партнерами на южном направлении
Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности, сообщается на сайте Кремля. Он обсудил работу с партнерами на южном направлении.
«Поговорим сегодня о нашей работе с ближайшими партнерами на южном направлении. Вопросов много, объем сотрудничества у нас большой. Давайте начнем работать. Докладчик – начнем с Бортникова Александра Васильевича», – сказал он в начале совещания.
В Кремле уточнили, что в совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.