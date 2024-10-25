Путин обсудил с Совбезом работу с партнерами на южном направлении

«Поговорим сегодня о нашей работе с ближайшими партнерами на южном направлении. Вопросов много, объем сотрудничества у нас большой. Давайте начнем работать. Докладчик – начнем с Бортникова Александра Васильевича», – сказал он в начале совещания.