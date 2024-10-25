Зеленский: власти выплатят по 1000 гривен жителям Украины
Украинцам выплатят по 1000 гривен (около 2300 руб. по состоянию на 25 октября 2024 г.). Об этом объявил президент страны Владимир Зеленский.
«Тысяча гривен на человека – на семью это выйдет несколько тысяч. Средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг», – сказал он в видеообращении. По его словам, деньги можно потратить на оплату коммунальных услуг и электричества, железнодорожные билеты, лекарства, книги и пр.
Необходимость введения такой программы он объяснил приближением отопительного сезона. Выплаты начнутся с 1 декабря этого года.
11 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ наносят удары по энергетическим объектам Украины в качестве ответа на подобные действия со стороны ВСУ. До этого российские силы не наносили удары по таким объектам на Украине в зимний период по гуманитарным соображениям, заявлял он.
4 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что решения об ударах по энергетическим объектам Украины зимой будет принимать Минобороны России. По его словам, энергетические объекты иногда имеют как косвенное, так и прямое отношение к военному потенциалу Украины.