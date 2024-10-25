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Зеленский: власти выплатят по 1000 гривен жителям Украины

Ведомости

Украинцам выплатят по 1000 гривен (около 2300 руб. по состоянию на 25 октября 2024 г.). Об этом объявил президент страны Владимир Зеленский.

«Тысяча гривен на человека – на семью это выйдет несколько тысяч. Средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг», – сказал он в видеообращении. По его словам, деньги можно потратить на оплату коммунальных услуг и электричества, железнодорожные билеты, лекарства, книги и пр.

Необходимость введения такой программы он объяснил приближением отопительного сезона. Выплаты начнутся с 1 декабря этого года.

11 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ наносят удары по энергетическим объектам Украины в качестве ответа на подобные действия со стороны ВСУ. До этого российские силы не наносили удары по таким объектам на Украине в зимний период по гуманитарным соображениям, заявлял он.

4 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что решения об ударах по энергетическим объектам Украины зимой будет принимать Минобороны России. По его словам, энергетические объекты иногда имеют как косвенное, так и прямое отношение к военному потенциалу Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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