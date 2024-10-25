Зеленский: власти выплатят по 1000 гривен жителям Украины

«Тысяча гривен на человека – на семью это выйдет несколько тысяч. Средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг», – сказал он в видеообращении. По его словам, деньги можно потратить на оплату коммунальных услуг и электричества, железнодорожные билеты, лекарства, книги и пр.