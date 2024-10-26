Лихачев: обстрелы городов-спутников АЭС являются проявлением «особого цинизма»
Киев демонстрирует особый цинизм в отношении городов-спутников АЭС, подвергая их обстрелам. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в интервью RT.
«Особый цинизм демонстрируется в адрес атомных городов. Это и Энергодар в Запорожье, и Курчатов в Курской области. Запугивание людей, шантаж, обстрелы городской инфраструктуры – в том числе, к сожалению, и с гибелью людей, и с ранеными», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. Российские власти регулярно сообщают об обстрелах Энергодара и ЗАЭС со стороны ВСУ. Администрация Энергодара 21 октября сообщила, что ВСУ нанесли множественные повреждения по тепловому узлу в городе-спутнике Запорожской АЭС. Город Курчатов в российской Курской области является спутником Курской АЭС. С 6 августа в региона идут бои ВС РФ и ВСУ.
26 октября постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе выступления в Совете Безопасности ООН заявил, что у Москвы есть «достоверная информация о том, что западные спецслужбы, в первую очередь британская MИ6, систематически готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для организации провокаций на атомных электростанциях в России».