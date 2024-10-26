Лихачев: обстрелы городов-спутников АЭС являются проявлением «особого цинизма»

«Особый цинизм демонстрируется в адрес атомных городов. Это и Энергодар в Запорожье, и Курчатов в Курской области. Запугивание людей, шантаж, обстрелы городской инфраструктуры – в том числе, к сожалению, и с гибелью людей, и с ранеными», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).