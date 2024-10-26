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Лихачев: обстрелы городов-спутников АЭС являются проявлением «особого цинизма»

Ведомости

Киев демонстрирует особый цинизм в отношении городов-спутников АЭС, подвергая их обстрелам. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в интервью RT.

«Особый цинизм демонстрируется в адрес атомных городов. Это и Энергодар в Запорожье, и Курчатов в Курской области. Запугивание людей, шантаж, обстрелы городской инфраструктуры – в том числе, к сожалению, и с гибелью людей, и с ранеными», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. Российские власти регулярно сообщают об обстрелах Энергодара и ЗАЭС со стороны ВСУ. Администрация Энергодара 21 октября сообщила, что ВСУ нанесли множественные повреждения по тепловому узлу в городе-спутнике Запорожской АЭС. Город Курчатов в российской Курской области является спутником Курской АЭС. С 6 августа в региона идут бои ВС РФ и ВСУ.

26 октября постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе выступления в Совете Безопасности ООН заявил, что у Москвы есть «достоверная информация о том, что западные спецслужбы, в первую очередь британская MИ6, систематически готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для организации провокаций на атомных электростанциях в России».

22 августа президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ уже пытались наносить удары по Курской АЭС. 5 сентября президент заявил во время выступления на пленарном заседании ВЭФ-2024, что атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую атомные электростанции являются «очень опасными терактами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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