На символической купюре БРИКС изобразят тотемных животных

Саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября. На него были приглашены лидеры 38 стран, в итоге в саммите приняли участие представители 36 государств и шести международных организаций. По итогам встреч была принята Казанская декларация, в которой уделено внимание трем магистральным направлениям – экономике, политике и безопасности. Это привело к упоминанию украинского, ближневосточного и других конфликтов, а также призывам к реформированию глобальных структур управления.