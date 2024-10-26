На символической купюре БРИКС изобразят тотемных животных
К следующему саммиту БРИКС в Бразилии подготовят символическую купюру объединения, на ней будут изображены «тотемные животные» стран БРИКС, сообщил ТАСС генеральный директор компании «АРМ-регистр» Евгений Федоров, создавший похожую купюру, которую показали на саммите в Казани.
Президент России Владимир Путин 23 октября ознакомился с символической купюрой объединения в ходе саммита в Казани. Купюра, как отмечали в Кремле, «символизирует общую работу, которая ведется в рамках БРИКС». При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина осталась недовольна образцом купюры.
Линейка новой купюры номиналом 200 выпустят под названием «Тотемные животные», уточнил Федоров. На новой банкноте будут изображены животные, которые ассоциируются со странами – участницами БРИКС. На символической купюре появятся медведь, тигр и другие животные.
Создатель предыдущей купюры напомнил, что это не платежное средство, купюра БРИКС сделана «очень высококачественно». По его словам, при создании банкноты использовались такие же технологии, как и для обычных денег.
Саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября. На него были приглашены лидеры 38 стран, в итоге в саммите приняли участие представители 36 государств и шести международных организаций. По итогам встреч была принята Казанская декларация, в которой уделено внимание трем магистральным направлениям – экономике, политике и безопасности. Это привело к упоминанию украинского, ближневосточного и других конфликтов, а также призывам к реформированию глобальных структур управления.
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в клуб вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. В этом году в объединении председательствует Россия.