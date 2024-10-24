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Песков объяснил недовольство Набиуллиной «купюрой БРИКС»

Ведомости

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина осталась недовольна образцом «купюры БРИКС», поскольку следит за российским рублем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

«То ли ТПП [Торгово-промышленная палата] наши, то ли еще кто-то сделали такой «макет деньги» БРИКС. Такой «квази-деньги» БРИКС. Ну и Путин показал Набиуллиной. Она не была довольна – она очень ревностно следит за нашим рублем», – рассказал Песков.

Президент России Владимир Путин ознакомился с символической купюрой БРИКС в ходе саммита в Казани. По словам Пескова, купюра «символизирует общую работу, которая ведется в рамках БРИКС».

23 октября сообщалось, что объединение БРИКС изучит возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear. Это следует из декларации саммита в Казани. Страны – участницы объединения также поручат министрам финансов и управляющим центральными банками «должным образом продолжить рассмотрение вопроса использования национальных валют, платежных инструментов и платформ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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