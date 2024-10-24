Песков объяснил недовольство Набиуллиной «купюрой БРИКС»
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина осталась недовольна образцом «купюры БРИКС», поскольку следит за российским рублем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.
«То ли ТПП [Торгово-промышленная палата] наши, то ли еще кто-то сделали такой «макет деньги» БРИКС. Такой «квази-деньги» БРИКС. Ну и Путин показал Набиуллиной. Она не была довольна – она очень ревностно следит за нашим рублем», – рассказал Песков.
Президент России Владимир Путин ознакомился с символической купюрой БРИКС в ходе саммита в Казани. По словам Пескова, купюра «символизирует общую работу, которая ведется в рамках БРИКС».
23 октября сообщалось, что объединение БРИКС изучит возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear. Это следует из декларации саммита в Казани. Страны – участницы объединения также поручат министрам финансов и управляющим центральными банками «должным образом продолжить рассмотрение вопроса использования национальных валют, платежных инструментов и платформ».