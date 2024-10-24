Песков объяснил недовольство Набиуллиной «купюрой БРИКС»

«То ли ТПП [Торгово-промышленная палата] наши, то ли еще кто-то сделали такой «макет деньги» БРИКС. Такой «квази-деньги» БРИКС. Ну и Путин показал Набиуллиной. Она не была довольна – она очень ревностно следит за нашим рублем», – рассказал Песков.