Белоруссия готова способствовать обмену пленными между Россией и Украиной

«Если россияне этого захотят, украинцы хотят, мы будем способствовать этому процессу. То есть у украинской стороны нет отторжения к тому, что они будут работать с нами и практически на нашей территории. Мы эту гуманитарную миссию выполняем и будем выполнять», – отметил Лукашенко.