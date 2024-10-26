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Белоруссия готова способствовать обмену пленными между Россией и Украиной

Ведомости

Белоруссия намерена способствовать обмену пленными между Россией и Украиной. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани, передает агентство «БелТА».

«Если россияне этого захотят, украинцы хотят, мы будем способствовать этому процессу. То есть у украинской стороны нет отторжения к тому, что они будут работать с нами и практически на нашей территории. Мы эту гуманитарную миссию выполняем и будем выполнять», – отметил Лукашенко.

По его словам, последние такие обмены при непосредственном участии Белоруссии состоялись недавно. «Это все происходит на нашей территории. Это все происходит нашими руками», – сказал Лукашенко.

18 октября Минобороны РФ сообщило о возвращении в Россию 95 российских военнослужащих, взамен Украине были переданы 95 украинских военных. При возвращении пленных посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

14 сентября в Россию в рамках обмена были возвращены 103 военнослужащих, захваченных в плен вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Посредником при возвращении из плена российских военных также стали ОАЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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