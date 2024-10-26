Белоруссия готова способствовать обмену пленными между Россией и Украиной
Белоруссия намерена способствовать обмену пленными между Россией и Украиной. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани, передает агентство «БелТА».
«Если россияне этого захотят, украинцы хотят, мы будем способствовать этому процессу. То есть у украинской стороны нет отторжения к тому, что они будут работать с нами и практически на нашей территории. Мы эту гуманитарную миссию выполняем и будем выполнять», – отметил Лукашенко.
По его словам, последние такие обмены при непосредственном участии Белоруссии состоялись недавно. «Это все происходит на нашей территории. Это все происходит нашими руками», – сказал Лукашенко.
18 октября Минобороны РФ сообщило о возвращении в Россию 95 российских военнослужащих, взамен Украине были переданы 95 украинских военных. При возвращении пленных посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.
14 сентября в Россию в рамках обмена были возвращены 103 военнослужащих, захваченных в плен вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Посредником при возвращении из плена российских военных также стали ОАЭ.