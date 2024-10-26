Exit-poll: правящая партия «Грузинская мечта» получила около 56,1% голосов
Правящая партия «Грузинская мечта» набрала 56,1% голосов на парламентских выборах, следует из данных экзит-полла, проведенного по заказу телеканала Imedi.
Оппозиционная партия «Коалиция за перемены» набирает 12,6% голосов, партия «Единое национальное движение» получает 11,6% голосов, «Сильная Грузия» – 7%.
26 октября в Грузии проходили выборы в парламент, в них приняли участие 18 партий. В этом году они впервые проводились только по партийным спискам и путем электронного голосования.
Всего в Грузии было открыто 3111 избирательных участков, за рубежом работало 67 участков. Они закрылись в 20:00 (19:00 мск). За процессом следили более 1700 наблюдателей от 76 международных организаций. Граждане страны выбирали 150 членов парламента. Мандаты достанутся тем политическим партиям, которые получат на выборах не менее 5% голосов.
В тот же день премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе допустил, что оппозиция в республике устроит митинги после закрытия избирательных участков. 23 октября председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявлял, что предвыборная кампания проходит на фоне вмешательства из-за рубежа и в стране существуют силы, которые готовятся к государственному перевороту после голосования.