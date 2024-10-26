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Exit-poll: правящая партия «Грузинская мечта» получила около 56,1% голосов

Ведомости

Правящая партия «Грузинская мечта» набрала 56,1% голосов на парламентских выборах, следует из данных экзит-полла, проведенного по заказу телеканала Imedi.

Оппозиционная партия «Коалиция за перемены» набирает 12,6% голосов, партия «Единое национальное движение» получает 11,6% голосов, «Сильная Грузия» – 7%.

26 октября в Грузии проходили выборы в парламент, в них приняли участие 18 партий. В этом году они впервые проводились только по партийным спискам и путем электронного голосования.

Всего в Грузии было открыто 3111 избирательных участков, за рубежом работало 67 участков. Они закрылись в 20:00 (19:00 мск). За процессом следили более 1700 наблюдателей от 76 международных организаций. Граждане страны выбирали 150 членов парламента. Мандаты достанутся тем политическим партиям, которые получат на выборах не менее 5% голосов.

В тот же день премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе допустил, что оппозиция в республике устроит митинги после закрытия избирательных участков. 23 октября председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявлял, что предвыборная кампания проходит на фоне вмешательства из-за рубежа и в стране существуют силы, которые готовятся к государственному перевороту после голосования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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