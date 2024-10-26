Exit-poll: правящая партия «Грузинская мечта» получила около 56,1% голосов

Всего в Грузии было открыто 3111 избирательных участков, за рубежом работало 67 участков. Они закрылись в 20:00 (19:00 мск). За процессом следили более 1700 наблюдателей от 76 международных организаций. Граждане страны выбирали 150 членов парламента. Мандаты достанутся тем политическим партиям, которые получат на выборах не менее 5% голосов.