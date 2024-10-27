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Мишель Обама указала на завышенные требования избирателей к Харрис

Ведомости

К кандидату в президенты США Камале Харрис избиратели предъявляют завышенные требования, считает супруга бывшего главы государства Барака Обамы Мишель Обама. Об этом она заявила на предвыборном митинге Харрис в Мичигане, пишет Bloomberg.

«Может ли кто-нибудь еще раз сказать мне, почему мы предъявляем к Камале более высокие требования?» – сказала Обама, обращаясь к сторонникам на митинге в Каламазу.

Бывшая первая леди США призвала избирателей не забывать «некомпетентность и коррупцию, хаос, которые были краеугольным камнем» во время пребывания у власти экс-президента Дональда Трампа, главного оппонента Харрис на выборах 5 ноября. 

Мишель и Барак Обама поддержат Харрис в предвыборной гонке в колеблющихся штатах – в Джорджии и Мичигане, писал Bloomberg. Бывший президент также недавно агитировал за Харрис в Питтсбурге.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента Джо Байдена. 10 сентября состоялись дебаты Трампа и Харрис, которые продолжались около 1 часа 45 минут. Их транслировал телеканал ABC News.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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