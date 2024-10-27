Мишель Обама указала на завышенные требования избирателей к Харрис
К кандидату в президенты США Камале Харрис избиратели предъявляют завышенные требования, считает супруга бывшего главы государства Барака Обамы Мишель Обама. Об этом она заявила на предвыборном митинге Харрис в Мичигане, пишет Bloomberg.
«Может ли кто-нибудь еще раз сказать мне, почему мы предъявляем к Камале более высокие требования?» – сказала Обама, обращаясь к сторонникам на митинге в Каламазу.
Бывшая первая леди США призвала избирателей не забывать «некомпетентность и коррупцию, хаос, которые были краеугольным камнем» во время пребывания у власти экс-президента Дональда Трампа, главного оппонента Харрис на выборах 5 ноября.
Мишель и Барак Обама поддержат Харрис в предвыборной гонке в колеблющихся штатах – в Джорджии и Мичигане, писал Bloomberg. Бывший президент также недавно агитировал за Харрис в Питтсбурге.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента Джо Байдена. 10 сентября состоялись дебаты Трампа и Харрис, которые продолжались около 1 часа 45 минут. Их транслировал телеканал ABC News.