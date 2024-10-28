Харрис сообщила о готовности пройти тест на когнитивные способности
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис готова пройти тест на когнитивную выносливость и призывает пройти его кандидату на пост главы государства от республиканцев Дональду Трампу. Об этом она сообщила в интервью телеканалу CBS.
Вице-президент США положительно ответила на вопрос о готовности пройти тест на когнитивные способности и бросила Трампу вызов пройти такой же тест.
«Думаю, что он действительно становится все более нестабильным, находится не в себе и прибегает к обзывательствам, потому что у него на самом деле нет плана для американского народа», – отметила Харрис.
12 октября Харрис опубликовала заключение ее лечащего врача Джошуа Симмонса о состоянии своего здоровья. Согласно медицинскому заключению, кандидат в президенты США от демократов обладает физической и психической устойчивостью, необходимой для успешного выполнения обязанностей президента. Источник газеты The Hill заявил, что решение Харрис опубликовать справку обусловлено желанием привлечь внимание к физическому здоровью и психической устойчивости Трампа.
14 октября Трамп призвал Харрис пройти тест на когнитивную выносливость и ловкость. По его словам, действия вице-президента США «наводят многих на мысль, что с ней может быть что-то очень плохое».
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала Харрис. Ее главным соперником на выборах является Трамп.