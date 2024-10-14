Трамп попросил Харрис пройти тест на когнитивную выносливость
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис должна пройти тест на когнитивную выносливость и ловкость. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Я считаю, что очень важно, чтобы Камала Харрис прошла тест на когнитивную выносливость и ловкость. Ее действия наводят многих на мысль, что с ней может быть что-то очень плохое», – отметил Трамп.
Экс-президент США также обвинил телеканал CBS в том, что при помощи монтажа ответы Харрис якобы были заменены в передаче «60 минут». По его мнению, Харрис «медленно и вяло» отвечала даже на самые простые вопросы.
12 октября Харрис опубликовала заключение ее лечащего врача Джошуа Симмонса о состоянии своего здоровья. Согласно медицинскому заключению, вице-президент США обладает физической и психической устойчивостью, необходимой для успешного выполнения обязанностей президента. Источник газеты The Hill заявил, что решение опубликовать справку обусловлено желанием привлечь внимание к физическому здоровью и психической устойчивости Трампа.
7 октября The New York Times со ссылкой на компьютерный анализ речей Трампа сообщила, что публичные выступления экс-президента США стали более длинными и бессвязными и менее конкретными, что может указывать на признаки старения. Сам Трамп настаивает, что прошел когнитивные тесты. Он называет свой стиль речи «плетением» и говорит, что делает это намеренно.