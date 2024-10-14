Трамп попросил Харрис пройти тест на когнитивную выносливость

7 октября The New York Times со ссылкой на компьютерный анализ речей Трампа сообщила, что публичные выступления экс-президента США стали более длинными и бессвязными и менее конкретными, что может указывать на признаки старения. Сам Трамп настаивает, что прошел когнитивные тесты. Он называет свой стиль речи «плетением» и говорит, что делает это намеренно.