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Трамп попросил Харрис пройти тест на когнитивную выносливость

Ведомости

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис должна пройти тест на когнитивную выносливость и ловкость. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Я считаю, что очень важно, чтобы Камала Харрис прошла тест на когнитивную выносливость и ловкость. Ее действия наводят многих на мысль, что с ней может быть что-то очень плохое», – отметил Трамп.

Экс-президент США также обвинил телеканал CBS в том, что при помощи монтажа ответы Харрис якобы были заменены в передаче «60 минут». По его мнению, Харрис «медленно и вяло» отвечала даже на самые простые вопросы.

12 октября Харрис опубликовала заключение ее лечащего врача Джошуа Симмонса о состоянии своего здоровья. Согласно медицинскому заключению, вице-президент США обладает физической и психической устойчивостью, необходимой для успешного выполнения обязанностей президента. Источник газеты The Hill заявил, что решение опубликовать справку обусловлено желанием привлечь внимание к физическому здоровью и психической устойчивости Трампа.

7 октября The New York Times со ссылкой на компьютерный анализ речей Трампа сообщила, что публичные выступления экс-президента США стали более длинными и бессвязными и менее конкретными, что может указывать на признаки старения. Сам Трамп настаивает, что прошел когнитивные тесты. Он называет свой стиль речи «плетением» и говорит, что делает это намеренно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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