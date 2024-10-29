WSJ сообщила об истощении запасов некоторых типов ракет ПВО в США

Активное использование ограниченного запаса ракет-перехватчиков Пентагоном вызывает опасения относительно способности США и их союзников справляться с неожиданно возросшим спросом, вызванным конфликтами на Ближнем Востоке и на Украине. Пентагон обеспокоен тем, что его запасы истощатся быстрее, чем их можно будет пополнить. Это сделает США уязвимыми в потенциальном конфликте в Тихом океане, отмечает WSJ со ссылкой на аналитиков и официальные лица.