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WSJ сообщила об истощении запасов некоторых типов ракет ПВО в США

Ведомости

Некоторые типы ракет для противовоздушной обороны (ПВО) заканчиваются в США. Востребованность такого вооружения растет на фоне обостряющегося кризиса на Ближнем Востоке, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Авторы материала отмечают, что Израиль и другие союзники США «сталкиваются с растущей угрозой со стороны ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запускаемых Ираном и поддерживаемыми им ополченцами». По данным WSJ, дефицит может стать ощутимее после атаки Израиля на Иран, которая, согласно опасениям американских чиновников, может спровоцировать новые удары со стороны Тегерана.

Одним из самым распространенных средств перехвата, используемых США для защиты Израиля от атак Тегерана и для предотвращения нападений хуситов на западные корабли в Красном море, являются ракеты «Стандарт». Со ссылкой на американских чиновников издание сообщает, что с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 г. США запустили более 100 таких ракет.

Активное использование ограниченного запаса ракет-перехватчиков Пентагоном вызывает опасения относительно способности США и их союзников справляться с неожиданно возросшим спросом, вызванным конфликтами на Ближнем Востоке и на Украине. Пентагон обеспокоен тем, что его запасы истощатся быстрее, чем их можно будет пополнить. Это сделает США уязвимыми в потенциальном конфликте в Тихом океане, отмечает WSJ со ссылкой на аналитиков и официальные лица.

Министерство обороны США заявляет, что не раскрывает публично информацию о своих запасах, так как она секретна и может быть использована Ираном и его союзниками.

В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли авиаудары по военным объектам на территории Ирана, в результате чего погибли двое военных. Израиль обосновал это решение ответом на атаки со стороны Ирана. Военный корреспондент армейского радио «Галей ЦАХАЛ» Дорон Кадош со ссылкой на источники в системе безопасности страны заявил, что стратегический оборонный потенциал Ирана полностью уничтожен. Иранские власти утверждают, что атака была отражена и привела к «ограниченному ущербу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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