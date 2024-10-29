Yonhap: в КНДР усилили охрану Ким Чен Ына из-за его публичной активности

В июле агентство Yonhap со ссылкой на разведку сообщало, что Ким Чжу Э проходит подготовку, чтобы стать преемницей Ким Чен Ына. Она сопровождала отца на военных мероприятиях более 60% времени и лишь частично участвовала в экономической деятельности. В разведслужбе также уточняют, что эту информацию о преемнике нельзя считать окончательной: существует вероятность, что положение дел изменится.