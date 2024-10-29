Yonhap: в КНДР усилили охрану Ким Чен Ына из-за его публичной активности
В Северной Корее усилена охрана лидера страны Ким Чен Ына из-за его возросшей публичной активности и опасений по поводу возможного покушения. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи.
В этом году лидер КНДР совершил 110 публичных выступлений. Это на 60% больше по сравнению с 2023 г., говорится в публикации агентства. Разведка Южной Кореи также сообщила, что для усиления мер безопасности Кима используются транспортные средства, а соответствующие органы работают над внедрением оборудования для обнаружения беспилотников.
Кроме того, повысился статус дочери Кима – Ким Чжу Э, утверждает южнокорейская разведка. Ведомство сослалось на публичные появления дочери, включая случаи, когда ее сопровождала Ким Е Чжон – сестра Ким Чен Ына.
В июле агентство Yonhap со ссылкой на разведку сообщало, что Ким Чжу Э проходит подготовку, чтобы стать преемницей Ким Чен Ына. Она сопровождала отца на военных мероприятиях более 60% времени и лишь частично участвовала в экономической деятельности. В разведслужбе также уточняют, что эту информацию о преемнике нельзя считать окончательной: существует вероятность, что положение дел изменится.
В 2020 г. японские и южнокорейские СМИ сообщили о тяжелой болезни Ким Чен Ына. Поводом стало его длительное отсутствие на публичных мероприятиях. Тогда возможной преемницей называли его сестру Ким Е Чжон.