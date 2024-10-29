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Yonhap: в КНДР усилили охрану Ким Чен Ына из-за его публичной активности

Ведомости

В Северной Корее усилена охрана лидера страны Ким Чен Ына из-за его возросшей публичной активности и опасений по поводу возможного покушения. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи.

В этом году лидер КНДР совершил 110 публичных выступлений. Это на 60% больше по сравнению с 2023 г., говорится в публикации агентства. Разведка Южной Кореи также сообщила, что для усиления мер безопасности Кима используются транспортные средства, а соответствующие органы работают над внедрением оборудования для обнаружения беспилотников.

Кроме того, повысился статус дочери Кима – Ким Чжу Э, утверждает южнокорейская разведка. Ведомство сослалось на публичные появления дочери, включая случаи, когда ее сопровождала Ким Е Чжон – сестра Ким Чен Ына.

В июле агентство Yonhap со ссылкой на разведку сообщало, что Ким Чжу Э проходит подготовку, чтобы стать преемницей Ким Чен Ына. Она сопровождала отца на военных мероприятиях более 60% времени и лишь частично участвовала в экономической деятельности. В разведслужбе также уточняют, что эту информацию о преемнике нельзя считать окончательной: существует вероятность, что положение дел изменится.

В 2020 г. японские и южнокорейские СМИ сообщили о тяжелой болезни Ким Чен Ына. Поводом стало его длительное отсутствие на публичных мероприятиях. Тогда возможной преемницей называли его сестру Ким Е Чжон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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