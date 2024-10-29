Минобороны: взят под контроль город Селидово в ДНР
Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль город Селидово в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Город взят с помощью воинских частей группировки войск «Центр».
29 октября стало известно о взятии под контроль еще трех населенных пунктов в ДНР – Горняк, Катериновка и Доброволье.
В начале октября в Минобороны сообщали о взятии поселка Гродовка в ДНР. В ходе действий российских военных Украина потеряла 420 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три 152-мм гаубицы «Мста-Б» и два 105-мм орудия М119 производства США.