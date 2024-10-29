Минобороны: взят под контроль город Селидово в ДНР

В начале октября в Минобороны сообщали о взятии поселка Гродовка в ДНР. В ходе действий российских военных Украина потеряла 420 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три 152-мм гаубицы «Мста-Б» и два 105-мм орудия М119 производства США.