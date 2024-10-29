Галант назвал назначение нового лидера «Хезболлы» временным
Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал «временным» утверждение в должности нового генерального секретаря ливанской группировки «Хезболла» Наима Касема. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.
«Временное назначение. Ненадолго», – подчеркнул Галант.
29 октября «Хезболла» объявила о назначении своим лидером заместителя генсека группировки Касема. Необходимость избрания главы шиитского движения возникла после ликвидации израильскими военными Хасана Насраллы 27 сентября.
23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. Шиитское движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября армия Израиля начала наземную операцию на юге Ливана.