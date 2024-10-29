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Галант назвал назначение нового лидера «Хезболлы» временным

Ведомости

Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал «временным» утверждение в должности нового генерального секретаря ливанской группировки «Хезболла» Наима Касема. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

«Временное назначение. Ненадолго», – подчеркнул Галант.

29 октября «Хезболла» объявила о назначении своим лидером заместителя генсека группировки Касема. Необходимость избрания главы шиитского движения возникла после ликвидации израильскими военными Хасана Насраллы 27 сентября.

Газета The New York Times писала, что претендентом на пост генсека группировки также был глава исполнительного совета «Хезболлы» Хашем Сафиеддин. 22 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о его ликвидации в результате авиаудара по юго-восточному району Бейрута.

23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. Шиитское движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября армия Израиля начала наземную операцию на юге Ливана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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