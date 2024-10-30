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Армия Израиля сообщила о запуске 50 ракет из Ливана

Ведомости

Израильские военные с начала дня зафиксировали 50 пусков снарядов группировки «Хезболла» со стороны Ливана по Израилю. Об этом сообщается в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«По состоянию на 15:00 (16:00 мск) около 50 снарядов, выпущенных террористической организацией «Хезболла», попали сегодня из Ливана на территорию Израиля» – говорится в сообщении.

29 октября «Хезболла» объявила о назначении своим лидером заместителя генсека группировки Наима Касема. Необходимость избрания нового главы шиитского движения возникла после ликвидации израильскими военными Хасана Насраллы 27 сентября. В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант назвал «временным» утверждение в должности нового генерального секретаря «Хезболлы».

23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. Группировка в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливала северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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