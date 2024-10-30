Армия Израиля сообщила о запуске 50 ракет из Ливана
Израильские военные с начала дня зафиксировали 50 пусков снарядов группировки «Хезболла» со стороны Ливана по Израилю. Об этом сообщается в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«По состоянию на 15:00 (16:00 мск) около 50 снарядов, выпущенных террористической организацией «Хезболла», попали сегодня из Ливана на территорию Израиля» – говорится в сообщении.
29 октября «Хезболла» объявила о назначении своим лидером заместителя генсека группировки Наима Касема. Необходимость избрания нового главы шиитского движения возникла после ликвидации израильскими военными Хасана Насраллы 27 сентября. В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант назвал «временным» утверждение в должности нового генерального секретаря «Хезболлы».
23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. Группировка в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливала северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.