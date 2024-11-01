Песков не стал комментировать заявление Блинкена о северокорейских военных

В октябре власти Украины и Южной Кореи заявляли, что КНДР якобы может направить в Россию своих военнослужащих. Представитель Северной Кореи в ООН назвал эти слухи беспочвенными. В Кремле также назвали «уткой» сообщения об отправке военных из КНДР для участия в спецоперации на Украине. Позже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что северокорейские военные уже якобы находятся на территории Курской области.