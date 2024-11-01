Песков не стал комментировать заявление Блинкена о северокорейских военных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы скором вступлении северокорейских военных в боевые действия с вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области.
«Мне нечего добавить к тому, что мы уже ранее заявляли по этой теме», – отметил Песков.
1 ноября Блинкен заявил, что в Курской области «прямо сейчас» якобы находятся 8000 военнослужащих из Северной Кореи, писала Financial Times. При этом госсекретарь указал на отсутствие прямых доказательств того, что военные из КНДР ведут бои с ВСУ.
В октябре власти Украины и Южной Кореи заявляли, что КНДР якобы может направить в Россию своих военнослужащих. Представитель Северной Кореи в ООН назвал эти слухи беспочвенными. В Кремле также назвали «уткой» сообщения об отправке военных из КНДР для участия в спецоперации на Украине. Позже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что северокорейские военные уже якобы находятся на территории Курской области.
31 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что военное сотрудничество России и Северной Кореи не угрожает государствам региона и не нарушает международное право. Песков отметил, что развитие отношений России и КНДР не должно никого пугать и заботить.