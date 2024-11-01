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Песков не стал комментировать заявление Блинкена о северокорейских военных

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы скором вступлении северокорейских военных в боевые действия с вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области.

«Мне нечего добавить к тому, что мы уже ранее заявляли по этой теме», – отметил Песков.

1 ноября Блинкен заявил, что в Курской области «прямо сейчас» якобы находятся 8000 военнослужащих из Северной Кореи, писала Financial Times. При этом госсекретарь указал на отсутствие прямых доказательств того, что военные из КНДР ведут бои с ВСУ.

В октябре власти Украины и Южной Кореи заявляли, что КНДР якобы может направить в Россию своих военнослужащих. Представитель Северной Кореи в ООН назвал эти слухи беспочвенными. В Кремле также назвали «уткой» сообщения об отправке военных из КНДР для участия в спецоперации на Украине. Позже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что северокорейские военные уже якобы находятся на территории Курской области.

31 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что военное сотрудничество России и Северной Кореи не угрожает государствам региона и не нарушает международное право. Песков отметил, что развитие отношений России и КНДР не должно никого пугать и заботить.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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