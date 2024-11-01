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Венгрия отказалась включить в соглашение с Украиной пункт о вступлении в НАТО

Ведомости

Будапешт не включил в соглашение о сотрудничестве с Киевом пункт о вступлении в НАТО, сообщил пресс-секретарь венгерского МИДа Мате Пацолай.

«Мы ясно дали понять украинской стороне, что намерение Украины вступить в НАТО не может быть частью этого соглашения», – сказал он (цитата по ТАСС). Пацолай считает, что вступление Украины в НАТО «привело бы к началу третьей мировой войны».

Стороны продолжают переговоры о заключении «всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Венгрией и Украиной, важнейшей частью которого должно стать восстановление прав венгерской национальной общины» в Закарпатье, добавил он.

Приглашение Киева в НАТО является одним из пунктов «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. До этого, 14 июня, президент России Владимир Путин озвучил ряд условий прекращения огня, одно из которых – официальное заявление Киева об отказе от стремления вступить в НАТО.

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто журналистам на полях Петербургского международного газового форума также заявил, что принятие Украины в НАТО в нынешних условиях будет означать начало третьей мировой войны.

В июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях саммита НАТО в Вашингтоне заявил, что роль НАТО в украинском конфликте возрастет, что является опасным и безответственным поведением со стороны альянса. Он добавил, что, на его взгляд, Североатлантический альянс должен стремиться к миру и Венгрия намерена работать в этом направлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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