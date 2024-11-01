Венгрия отказалась включить в соглашение с Украиной пункт о вступлении в НАТО

В июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях саммита НАТО в Вашингтоне заявил, что роль НАТО в украинском конфликте возрастет, что является опасным и безответственным поведением со стороны альянса. Он добавил, что, на его взгляд, Североатлантический альянс должен стремиться к миру и Венгрия намерена работать в этом направлении.