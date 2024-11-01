Венгрия отказалась включить в соглашение с Украиной пункт о вступлении в НАТО
Будапешт не включил в соглашение о сотрудничестве с Киевом пункт о вступлении в НАТО, сообщил пресс-секретарь венгерского МИДа Мате Пацолай.
«Мы ясно дали понять украинской стороне, что намерение Украины вступить в НАТО не может быть частью этого соглашения», – сказал он (цитата по ТАСС). Пацолай считает, что вступление Украины в НАТО «привело бы к началу третьей мировой войны».
Стороны продолжают переговоры о заключении «всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Венгрией и Украиной, важнейшей частью которого должно стать восстановление прав венгерской национальной общины» в Закарпатье, добавил он.
Приглашение Киева в НАТО является одним из пунктов «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. До этого, 14 июня, президент России Владимир Путин озвучил ряд условий прекращения огня, одно из которых – официальное заявление Киева об отказе от стремления вступить в НАТО.
10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто журналистам на полях Петербургского международного газового форума также заявил, что принятие Украины в НАТО в нынешних условиях будет означать начало третьей мировой войны.
В июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях саммита НАТО в Вашингтоне заявил, что роль НАТО в украинском конфликте возрастет, что является опасным и безответственным поведением со стороны альянса. Он добавил, что, на его взгляд, Североатлантический альянс должен стремиться к миру и Венгрия намерена работать в этом направлении.