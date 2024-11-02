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Более 50 человек погибли в Ливане после авиаударов Израиля

Ведомости

Израиль нанес десятки авиаударов по Ливану, погибли 52 человека. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на ливанский минздрав.

Атака была совершена на северо-восточные сельскохозяйственные районы страны. Десятки человек получили ранения.

Согласно данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ночью в стране были зафиксированы прилеты трех снарядов со стороны Ливана. Подробности уточняются, отметили в израильской армии.

31 октября портал Newsweek сообщил, что Россия рассматривается в качестве потенциального посредника в сделке по прекращению конфликта между Израилем и «Хезболлой». По данным издания, Израиль попросил РФ принять участие в соответствующем соглашении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае, если усилия России могут быть эффективными, она готова стать посредником между двумя конфликтующими сторонами.

ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана 23 сентября. Как заявили израильские силы, целью стала инфраструктура «Хезболлы», созданная за последние 20 лет. Движение в качестве поддержки «Хамаса» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия приступила к наземной операции на юге Ливана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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