Более 50 человек погибли в Ливане после авиаударов Израиля
Израиль нанес десятки авиаударов по Ливану, погибли 52 человека. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на ливанский минздрав.
Атака была совершена на северо-восточные сельскохозяйственные районы страны. Десятки человек получили ранения.
Согласно данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ночью в стране были зафиксированы прилеты трех снарядов со стороны Ливана. Подробности уточняются, отметили в израильской армии.
31 октября портал Newsweek сообщил, что Россия рассматривается в качестве потенциального посредника в сделке по прекращению конфликта между Израилем и «Хезболлой». По данным издания, Израиль попросил РФ принять участие в соответствующем соглашении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае, если усилия России могут быть эффективными, она готова стать посредником между двумя конфликтующими сторонами.
ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана 23 сентября. Как заявили израильские силы, целью стала инфраструктура «Хезболлы», созданная за последние 20 лет. Движение в качестве поддержки «Хамаса» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия приступила к наземной операции на юге Ливана.