Более 50 человек погибли в Ливане после авиаударов Израиля

31 октября портал Newsweek сообщил, что Россия рассматривается в качестве потенциального посредника в сделке по прекращению конфликта между Израилем и «Хезболлой». По данным издания, Израиль попросил РФ принять участие в соответствующем соглашении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае, если усилия России могут быть эффективными, она готова стать посредником между двумя конфликтующими сторонами.