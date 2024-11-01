Армия Израиля за сутки нанесла удары по 200 объектам «Хезболлы» и «Хамаса»
Израильские военные за сутки нанесли удары более чем по 200 объектам шиитского движения «Хезболла» и радикальной палестинской группировки «Хамас» в Ливане и секторе Газа. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
Военнослужащие ударили по командным центрам, пусковым установкам и объектам инфраструктуры «Хезболлы» и «Хамаса». Израильские силы также провели рейды на юге Ливана и в городе Джабалия на севере Газы, в ходе которых ликвидировали нескольких бойцов ливанской и палестинской группировок.
30 октября Reuters сообщило, что США работают над соглашением о перемирии между Израилем и «Хезболлой». По данным источников агентства, двухмесячное перемирие будет использовано для завершения полного выполнения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, принятой в 2006 г. Согласно ей, на юге Ливана не должно быть оружия, не находящегося под контролем государства.
27 октября телеканал LBC International сообщил, что ливанская группировка может пойти на прекращение огня в конфликте с Израилем в рамках выполнения положений резолюции Совета Безопасности ООН №1701, если ситуация вокруг Ливана станет частью переговоров и мирных инициатив на Ближнем Востоке.
23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. Движение в качестве поддержки «Хамаса» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.