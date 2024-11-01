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Армия Израиля за сутки нанесла удары по 200 объектам «Хезболлы» и «Хамаса»

Ведомости

Израильские военные за сутки нанесли удары более чем по 200 объектам шиитского движения «Хезболла» и радикальной палестинской группировки «Хамас» в Ливане и секторе Газа. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Военнослужащие ударили по командным центрам, пусковым установкам и объектам инфраструктуры «Хезболлы» и «Хамаса». Израильские силы также провели рейды на юге Ливана и в городе Джабалия на севере Газы, в ходе которых ликвидировали нескольких бойцов ливанской и палестинской группировок.

30 октября Reuters сообщило, что США работают над соглашением о перемирии между Израилем и «Хезболлой». По данным источников агентства, двухмесячное перемирие будет использовано для завершения полного выполнения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, принятой в 2006 г. Согласно ей, на юге Ливана не должно быть оружия, не находящегося под контролем государства.

27 октября телеканал LBC International сообщил, что ливанская группировка может пойти на прекращение огня в конфликте с Израилем в рамках выполнения положений резолюции Совета Безопасности ООН №1701, если ситуация вокруг Ливана станет частью переговоров и мирных инициатив на Ближнем Востоке.

23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. Движение в качестве поддержки «Хамаса» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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