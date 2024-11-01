Армия Израиля за сутки нанесла удары по 200 объектам «Хезболлы» и «Хамаса»

30 октября Reuters сообщило, что США работают над соглашением о перемирии между Израилем и «Хезболлой». По данным источников агентства, двухмесячное перемирие будет использовано для завершения полного выполнения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, принятой в 2006 г. Согласно ей, на юге Ливана не должно быть оружия, не находящегося под контролем государства.