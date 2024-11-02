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Сырский: ВСУ столкнулись с одним из мощнейших наступлений России

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с одним из мощнейших наступлений Вооруженных сил (ВС) России с начала боевых действий. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с делегацией вооруженных сил Чехии во главе с начальником генштаба генерал-лейтенантом Карелом Ржегко.

«Активные боевые действия, продолжающиеся на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений. В настоящее время вооруженные силы Украины сдерживают одну из самых мощных российских атак», – написал он в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сырский назвал ситуацию на линии фронта «непростой». 

2 ноября Сырский в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном также назвал ситуацию на линии фронта сложной. 31 октября украинский главком объявил о тяжелых боях в беседе с главкомом Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.

10 сентября секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что ежедневно ВСУ в Донбассе в среднем теряют 28 кв. км. В ходе боевых действий с февраля 2022 г. российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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