Сырский: ВСУ столкнулись с одним из мощнейших наступлений России
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с одним из мощнейших наступлений Вооруженных сил (ВС) России с начала боевых действий. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с делегацией вооруженных сил Чехии во главе с начальником генштаба генерал-лейтенантом Карелом Ржегко.
«Активные боевые действия, продолжающиеся на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений. В настоящее время вооруженные силы Украины сдерживают одну из самых мощных российских атак», – написал он в Facebook
Сырский назвал ситуацию на линии фронта «непростой».
2 ноября Сырский в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном также назвал ситуацию на линии фронта сложной. 31 октября украинский главком объявил о тяжелых боях в беседе с главкомом Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.
10 сентября секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что ежедневно ВСУ в Донбассе в среднем теряют 28 кв. км. В ходе боевых действий с февраля 2022 г. российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.