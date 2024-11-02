Сырский: ВСУ столкнулись с одним из мощнейших наступлений России

10 сентября секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что ежедневно ВСУ в Донбассе в среднем теряют 28 кв. км. В ходе боевых действий с февраля 2022 г. российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.