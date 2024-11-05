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Песков напомнил об открытости дипломатических каналов России

Ведомости

Несмотря на то что отношения России с недружественными странами практически полностью свернуты, дипломатические каналы остаются открытыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, почему в Кремле принимают их послов.

«Мы же не прерываем наши дипломатические отношения. Наверное, в этом ценность дипломатии», – пояснил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия остается открытой для всех контактов и переговоров даже по самым сложным вопросам.

«Не мы были инициаторами сворачивания наших отношений почти до нуля, но дипломатические каналы остаются открытыми. И в этом, собственно, шанс, который у нас постоянно есть, так сказать, под рукой», – резюмировал Песков.

5 ноября Путин принял верительные грамоты у послов 28 стран. Среди участников в том числе были представители недружественных стран – посол Канады Сара Тейлор и посол Японии Акира Муто. Верительные грамоты также вручили послы Аргентины, Бельгии, Дании, Ирландии, Испании, Новой Зеландии, Аргентины и Финляндии. Среди представителей дружественных стран были дипломаты из Индии, Белоруссии, Киргизии, Азербайджана, Армении. Кроме того, послы прибыли из Израиля, Албании, Боснии и Герцеговины, Зимбабве, Кении, Лаоса, Мьянмы, с Мальты и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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