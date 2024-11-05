Песков напомнил об открытости дипломатических каналов России
Несмотря на то что отношения России с недружественными странами практически полностью свернуты, дипломатические каналы остаются открытыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, почему в Кремле принимают их послов.
«Мы же не прерываем наши дипломатические отношения. Наверное, в этом ценность дипломатии», – пояснил Песков.
Представитель Кремля напомнил, что президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия остается открытой для всех контактов и переговоров даже по самым сложным вопросам.
«Не мы были инициаторами сворачивания наших отношений почти до нуля, но дипломатические каналы остаются открытыми. И в этом, собственно, шанс, который у нас постоянно есть, так сказать, под рукой», – резюмировал Песков.
5 ноября Путин принял верительные грамоты у послов 28 стран. Среди участников в том числе были представители недружественных стран – посол Канады Сара Тейлор и посол Японии Акира Муто. Верительные грамоты также вручили послы Аргентины, Бельгии, Дании, Ирландии, Испании, Новой Зеландии, Аргентины и Финляндии. Среди представителей дружественных стран были дипломаты из Индии, Белоруссии, Киргизии, Азербайджана, Армении. Кроме того, послы прибыли из Израиля, Албании, Боснии и Герцеговины, Зимбабве, Кении, Лаоса, Мьянмы, с Мальты и др.