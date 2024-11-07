Зеленский: Украине не нужна поддержка в переговорах с Россией
Россию можно сдержать только давлением, считает президент Украины Владимир Зеленский. Во время саммита Европейского политического сообщества в Будапеште он заявил, что Киеву не нужна помощь союзников в переговорах.
«Нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах. <...> Мы построили четкую дипломатическую систему, способную подтолкнуть Россию к справедливому миру», – сказал Зеленский, его заявление опубликовано в личном Telegram-канале.
По словам президента Украины, Москву необходимо подтолкнуть к выполнению условий его «формулы мира», в частности к обеспечению ядерной и продовольственной безопасности. Зеленский подчеркнул, что именно Киев должен решать, что будет в повестке дня для завершения конфликта.
16 октября Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны и размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания» в стране. Этот план также был представлен западным партнерам Киева.
После победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США Зеленский заявил, что план «мир через силу» может стать основой для разрешения российско-украинского конфликта. Близкие к украинскому президенту чиновники заявили, что они не расстроены результатами американских выборов. По словам одного из них, они «настроены на работу».
В МИД России, комментируя план Зеленского, заявили, что он является ультимативным. Москва обратилась к дружественным странам с просьбой отказаться от поддержки «плана победы», «формулы мира» и «саммита мира», которые навязывает Киев.