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Зеленский: Украине не нужна поддержка в переговорах с Россией

Ведомости

Россию можно сдержать только давлением, считает президент Украины Владимир Зеленский. Во время саммита Европейского политического сообщества в Будапеште он заявил, что Киеву не нужна помощь союзников в переговорах.

«Нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах. <...> Мы построили четкую дипломатическую систему, способную подтолкнуть Россию к справедливому миру», – сказал Зеленский, его заявление опубликовано в личном Telegram-канале.

По словам президента Украины, Москву необходимо подтолкнуть к выполнению условий его «формулы мира», в частности к обеспечению ядерной и продовольственной безопасности. Зеленский подчеркнул, что именно Киев должен решать, что будет в повестке дня для завершения конфликта.

16 октября Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны и размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания» в стране. Этот план также был представлен западным партнерам Киева.

После победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США Зеленский заявил, что план «мир через силу» может стать основой для разрешения российско-украинского конфликта. Близкие к украинскому президенту чиновники заявили, что они не расстроены результатами американских выборов. По словам одного из них, они «настроены на работу».

В МИД России, комментируя план Зеленского, заявили, что он является ультимативным. Москва обратилась к дружественным странам с просьбой отказаться от поддержки «плана победы», «формулы мира» и «саммита мира», которые навязывает Киев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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