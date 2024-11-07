Зеленский: Украине не нужна поддержка в переговорах с Россией

После победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США Зеленский заявил, что план «мир через силу» может стать основой для разрешения российско-украинского конфликта. Близкие к украинскому президенту чиновники заявили, что они не расстроены результатами американских выборов. По словам одного из них, они «настроены на работу».