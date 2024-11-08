Песков не стал оценивать сообщения о планах Трампа начать торговую войну с КНР
Кремль будет судить об экономических действиях избранного президента США Дональда Трампа в отношении Китая тогда, когда они будут предприняты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Прогнозы – это удел специалистов, политологов, экономистов и так далее. Мы же ориентируемся на конкретные слова и конкретные заявления», – рассказал Песков.
Пресс-секретарь уточнил, что в Кремле признают заявления Трампа о намерении поддержать национальную экономику повышением тарифов, но «конкретные шаги» еще только предстоит увидеть.
В августе 2023 г. Трамп пообещал в случае своей победы ввести минимальный тариф в 10% в отношении всех ввозимых в США товаров. В начале января The Washington Post (WP) также сообщила, что Трамп обсуждал с советниками возможность в случае переизбрания введения пошлины в 60% на импорт из Китая. По данным WP, федеральные тарифы на китайский импорт превысят 40%.
7 ноября в МИД Китая заявили, что в случае торговой войны между Китаем и США при избранном президенте Трампе победителей не будет.