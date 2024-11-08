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Песков не стал оценивать сообщения о планах Трампа начать торговую войну с КНР

Ведомости

Кремль будет судить об экономических действиях избранного президента США Дональда Трампа в отношении Китая тогда, когда они будут предприняты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Прогнозы – это удел специалистов, политологов, экономистов и так далее. Мы же ориентируемся на конкретные слова и конкретные заявления», – рассказал Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что в Кремле признают заявления Трампа о намерении поддержать национальную экономику повышением тарифов, но «конкретные шаги» еще только предстоит увидеть.

В августе 2023 г. Трамп пообещал в случае своей победы ввести минимальный тариф в 10% в отношении всех ввозимых в США товаров. В начале января The Washington Post (WP) также сообщила, что Трамп обсуждал с советниками возможность в случае переизбрания введения пошлины в 60% на импорт из Китая. По данным WP, федеральные тарифы на китайский импорт превысят 40%.

7 ноября в МИД Китая заявили, что в случае торговой войны между Китаем и США при избранном президенте Трампе победителей не будет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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