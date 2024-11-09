Депутат Судзуки обсудит с премьером Исибой сигнал Путина для японских компаний

«И, на мой взгляд, самое важное [в выступлении Путина], что Россия готова к возвращению японских компаний. Я считаю, что это важнейший сигнал Японии. Японскому правительству нужно прекратить действовать по указке Америки, как это было при Байдене, а завязать новые дипломатические отношения со страной-соседом Россией», – сказал Судзуки.