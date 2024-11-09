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Депутат Судзуки обсудит с премьером Исибой сигнал Путина для японских компаний

Ведомости

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что «проведет работу» с властями Японии и доведет до них сигнал президента РФ Владимира Путина, в том числе о готовности Москвы к возвращению в страну японских компаний. Об этом политик рассказал «РИА Новости».

Путин 7 ноября выступил на пленарной сессии XXI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Глава государства заявил, что некоторые японские компании продолжают сотрудничество с Россией, даже несмотря на санкции. Он отметил, что Япония остается «естественным партнером» Москвы и российская сторона готова продолжать взаимодействие.

«И, на мой взгляд, самое важное [в выступлении Путина], что Россия готова к возвращению японских компаний. Я считаю, что это важнейший сигнал Японии. Японскому правительству нужно прекратить действовать по указке Америки, как это было при Байдене, а завязать новые дипломатические отношения со страной-соседом Россией», – сказал Судзуки.

Япония должна ответить на этот «добрый теплый месседж», считает политик. Судзуки пообещал, что для этого он намерен «провести работу» с премьер-министром Японии Сигэру Исибой и главой МИДа Такэси Иваей.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, к ограничениям присоединилась и Япония. Ограничения затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. Российские власти неоднократно говорили о незаконности санкций.

Япония в очередной раз расширила санкции против России в июне. Токио внес в черный список 11 россиян и 42 российские организации. Под санкции в том числе попали секретарь ЦИК России Наталья Бударина, гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, глава АК «Микротех» Андрей Хохлун, а также «Алроса», «Уралтрансмаш», АО «Туполев» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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