Депутат Судзуки обсудит с премьером Исибой сигнал Путина для японских компаний
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что «проведет работу» с властями Японии и доведет до них сигнал президента РФ Владимира Путина, в том числе о готовности Москвы к возвращению в страну японских компаний. Об этом политик рассказал «РИА Новости».
Путин 7 ноября выступил на пленарной сессии XXI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Глава государства заявил, что некоторые японские компании продолжают сотрудничество с Россией, даже несмотря на санкции. Он отметил, что Япония остается «естественным партнером» Москвы и российская сторона готова продолжать взаимодействие.
«И, на мой взгляд, самое важное [в выступлении Путина], что Россия готова к возвращению японских компаний. Я считаю, что это важнейший сигнал Японии. Японскому правительству нужно прекратить действовать по указке Америки, как это было при Байдене, а завязать новые дипломатические отношения со страной-соседом Россией», – сказал Судзуки.
Япония должна ответить на этот «добрый теплый месседж», считает политик. Судзуки пообещал, что для этого он намерен «провести работу» с премьер-министром Японии Сигэру Исибой и главой МИДа Такэси Иваей.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, к ограничениям присоединилась и Япония. Ограничения затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. Российские власти неоднократно говорили о незаконности санкций.
Япония в очередной раз расширила санкции против России в июне. Токио внес в черный список 11 россиян и 42 российские организации. Под санкции в том числе попали секретарь ЦИК России Наталья Бударина, гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, глава АК «Микротех» Андрей Хохлун, а также «Алроса», «Уралтрансмаш», АО «Туполев» и др.