Минобороны: при атаке беспилотников в Подмосковье пострадали пять человек
Ночью и утром 10 ноября вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российские регионы с помощью 84 беспилотников, дроны были сбиты или подавлены, в Подмосковье пострадали пять человек, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Ранее в этот же день ведомство сообщило, что утром средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 70 украинских беспилотников.
«Сегодня в ночное время и утренние часы вооруженными силами Украины был нанесен массированный удар по гражданской инфраструктуре на территории Российской Федерации. Всего применено 84 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа дальнего действия», – сообщили в министерстве.
Системы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сработали в штатном режиме, все воздушные цели сбиты или подавлены, добавили в Минобороны. Там отметили, что главной целью противника было нанесение ущерба гражданским объектам на московском направлении. В Раменском районе в период с 8.17 до 9.47 мск было уничтожено и подавлено 34 БПЛА, при падении обломков в трех населенных пунктах загорелись четыре дома, пять человек получили ранения. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил ранее, что в Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое, пострадала 52-летняя женщина.
На фоне массированной атаки беспилотников с 8:03 мск аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» перестали принимать и отправлять рейсы, временные ограничения с 9.45 также были введены в «Шереметьево». В 10.32 аэропорты возобновили работу, сообщала Росавиация.