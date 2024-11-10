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Минобороны: при атаке беспилотников в Подмосковье пострадали пять человек

Ведомости

Ночью и утром 10 ноября вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российские регионы с помощью 84 беспилотников, дроны были сбиты или подавлены, в Подмосковье пострадали пять человек, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Ранее в этот же день ведомство сообщило, что утром средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 70 украинских беспилотников.

«Сегодня в ночное время и утренние часы вооруженными силами Украины был нанесен массированный удар по гражданской инфраструктуре на территории Российской Федерации. Всего применено 84 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа дальнего действия», – сообщили в министерстве. 

Системы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сработали в штатном режиме, все воздушные цели сбиты или подавлены, добавили в Минобороны. Там отметили, что главной целью противника было нанесение ущерба гражданским объектам на московском направлении. В Раменском районе в период с 8.17 до 9.47 мск было уничтожено и подавлено 34 БПЛА, при падении обломков в трех населенных пунктах загорелись четыре дома, пять человек получили ранения. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил ранее, что в Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое, пострадала 52-летняя женщина.

На фоне массированной атаки беспилотников с 8:03 мск аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» перестали принимать и отправлять рейсы, временные ограничения с 9.45 также были введены в «Шереметьево». В 10.32 аэропорты возобновили работу, сообщала Росавиация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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