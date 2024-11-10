Минобороны: при атаке беспилотников в Подмосковье пострадали пять человек

Системы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сработали в штатном режиме, все воздушные цели сбиты или подавлены, добавили в Минобороны. Там отметили, что главной целью противника было нанесение ущерба гражданским объектам на московском направлении. В Раменском районе в период с 8.17 до 9.47 мск было уничтожено и подавлено 34 БПЛА, при падении обломков в трех населенных пунктах загорелись четыре дома, пять человек получили ранения. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил ранее, что в Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое, пострадала 52-летняя женщина.