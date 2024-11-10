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Минобороны сообщило об уничтожении 70 беспилотников утром над регионами РФ

Над Подмосковьем уничтожено 34 БПЛА
Ведомости

В период с 7:00 до 10:00 мск 10 ноября было уничтожено 70 украинских беспилотных аппаратов, сообщает Минобороны в Telegram-канале.

В частности, 34 БПЛА были перехвачены и уничтожены над территорией Московской области, 14 – над территорией Брянской, по семь – над территориями Орловской и Калужской областей, шесть – над территорией Курской области и два – над территорией Тульской.

Утром 10 ноября мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили в Подмосковье атаку 32 беспилотников, летевших на Москву. В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В результате атаки пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук. Пострадавшая находится в реанимации в состоянии средней тяжести. По данным Воробьева, известно о 30 сбитых БПЛА в Раменском, Коломне и Домодедове.

Крупнейшая атака дронов на Россию произошла 10 сентября. Минобороны РФ сообщило об уничтожении 144 беспилотников, из них над Московской областью было сбито 20 беспилотников. При отражении атаки в Раменском пострадали два многоквартирных дома. Погибла 46-летняя женщина, ранены еще четыре человека, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей соседних пяти домов в Раменском эвакуировали. В подъезде дома, поврежденного от удара БПЛА, пострадали 54 квартиры из 102.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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