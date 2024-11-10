Минобороны сообщило об уничтожении 70 беспилотников утром над регионами РФ

Утром 10 ноября мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили в Подмосковье атаку 32 беспилотников, летевших на Москву. В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В результате атаки пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук. Пострадавшая находится в реанимации в состоянии средней тяжести. По данным Воробьева, известно о 30 сбитых БПЛА в Раменском, Коломне и Домодедове.