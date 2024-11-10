Минобороны сообщило об уничтожении 70 беспилотников утром над регионами РФ

Минобороны сообщило об уничтожении 70 беспилотников утром над регионами РФНад Подмосковьем уничтожено 34 БПЛА
В период с 7:00 до 10:00 мск 10 ноября было уничтожено 70 украинских беспилотных аппаратов, сообщает Минобороны в Telegram-канале.
В частности, 34 БПЛА были перехвачены и уничтожены над территорией Московской области, 14 – над территорией Брянской, по семь – над территориями Орловской и Калужской областей, шесть – над территорией Курской области и два – над территорией Тульской.
Утром 10 ноября мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили в Подмосковье атаку 32 беспилотников, летевших на Москву. В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В результате атаки пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук. Пострадавшая находится в реанимации в состоянии средней тяжести. По данным Воробьева, известно о 30 сбитых БПЛА в Раменском, Коломне и Домодедове.
Крупнейшая атака дронов на Россию произошла 10 сентября. Минобороны РФ сообщило об уничтожении 144 беспилотников, из них над Московской областью было сбито 20 беспилотников. При отражении атаки в Раменском пострадали два многоквартирных дома. Погибла 46-летняя женщина, ранены еще четыре человека, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей соседних пяти домов в Раменском эвакуировали. В подъезде дома, поврежденного от удара БПЛА, пострадали 54 квартиры из 102.