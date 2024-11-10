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Московские аэропорты возобновили работу после атаки беспилотников

Ведомости

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились на фоне работы ПВО в Подмосковье, сняты в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский», сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

10 ноября с 8:03 мск аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» перестали принимать и отправлять рейсы, временные ограничения с 9.45 также были введены в «Шереметьево», сообщал ранее Кореняко. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«В 10:32 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах “Шереметьево”, “Домодедово” и “Жуковский” сняты», – написал представитель Росавиации.

По его данным, в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 36 ВС.

Утром в Московской области силы ПВО начали сбивать летевшие на Москву беспилотники: о первых двух уничтоженных БПЛА мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 8.37 мск. К 9.55 число сбитых летательных аппаратов достигло 32. После падения беспилотников в Раменском загорелись два дома, в реанимацию попала женщина, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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