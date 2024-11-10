Московские аэропорты возобновили работу после атаки беспилотников

Утром в Московской области силы ПВО начали сбивать летевшие на Москву беспилотники: о первых двух уничтоженных БПЛА мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 8.37 мск. К 9.55 число сбитых летательных аппаратов достигло 32. После падения беспилотников в Раменском загорелись два дома, в реанимацию попала женщина, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.