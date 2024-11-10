Московские аэропорты возобновили работу после атаки беспилотников
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились на фоне работы ПВО в Подмосковье, сняты в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский», сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
10 ноября с 8:03 мск аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» перестали принимать и отправлять рейсы, временные ограничения с 9.45 также были введены в «Шереметьево», сообщал ранее Кореняко. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
«В 10:32 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах “Шереметьево”, “Домодедово” и “Жуковский” сняты», – написал представитель Росавиации.
По его данным, в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 36 ВС.
Утром в Московской области силы ПВО начали сбивать летевшие на Москву беспилотники: о первых двух уничтоженных БПЛА мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 8.37 мск. К 9.55 число сбитых летательных аппаратов достигло 32. После падения беспилотников в Раменском загорелись два дома, в реанимацию попала женщина, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.