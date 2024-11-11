Армия Израиля сообщила о запуске 90 ракет из Ливана

После сирены, прозвучавшей между 15:40 и 15:45 по местному времени (16:40 и 16:45 мск) было обнаружено около 80 снарядов. Второй запуск был зафиксирован в 16:02 и 16:03 (17:02 и 17:03 мск), всего было обнаружено порядка 10 снарядов. Большинство ракет были перехвачены, другие упали на открытой местности.