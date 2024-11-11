Армия Израиля сообщила о запуске 90 ракет из Ливана
Из Ливана по израильской территории было выпущено 90 ракет. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
После сирены, прозвучавшей между 15:40 и 15:45 по местному времени (16:40 и 16:45 мск) было обнаружено около 80 снарядов. Второй запуск был зафиксирован в 16:02 и 16:03 (17:02 и 17:03 мск), всего было обнаружено порядка 10 снарядов. Большинство ракет были перехвачены, другие упали на открытой местности.
10 ноября Agence France-Presse со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Омера Достри сообщило, что израильский премьер признал причастность еврейского государства к операции с пейджерами в Ливане, подтвердив, что он одобрил сентябрьскую атаку на ливанскую группировку «Хезболла», во время которой по всей стране взорвались сотни устройств связи.
17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан пострадали. Взрывы беспроводных устройств предполагаемых участников «Хезболлы» предшествовали ракетным атакам на Ливан со стороны Израиля и убийству лидера шиитского движения Хасана Насраллы. «Хезболла» обвинила в произошедшем Израиль. Президент Израиля Ицхак Герцог отверг причастность страны к подрывам пейджеров в Ливане.
ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана 23 сентября. Ее целью стала инфраструктура «Хезболлы», созданная за последние 20 лет. Движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия приступила к наземной операции на юге Ливана.