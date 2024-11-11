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Армия Израиля сообщила о запуске 90 ракет из Ливана

Ведомости

Из Ливана по израильской территории было выпущено 90 ракет. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

После сирены, прозвучавшей между 15:40 и 15:45 по местному времени (16:40 и 16:45 мск) было обнаружено около 80 снарядов. Второй запуск был зафиксирован в 16:02 и 16:03 (17:02 и 17:03 мск), всего было обнаружено порядка 10 снарядов. Большинство ракет были перехвачены, другие упали на открытой местности.

10 ноября Agence France-Presse со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Омера Достри сообщило, что израильский премьер признал причастность еврейского государства к операции с пейджерами в Ливане, подтвердив, что он одобрил сентябрьскую атаку на ливанскую группировку «Хезболла», во время которой по всей стране взорвались сотни устройств связи.

17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан пострадали. Взрывы беспроводных устройств предполагаемых участников «Хезболлы» предшествовали ракетным атакам на Ливан со стороны Израиля и убийству лидера шиитского движения Хасана Насраллы. «Хезболла» обвинила в произошедшем Израиль. Президент Израиля Ицхак Герцог отверг причастность страны к подрывам пейджеров в Ливане.

ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана 23 сентября. Ее целью стала инфраструктура «Хезболлы», созданная за последние 20 лет. Движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия приступила к наземной операции на юге Ливана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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