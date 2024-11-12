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МИД Японии считает позитивными слова Путина о готовности выстраивать отношения

Ведомости

Япония оценивает заявление президента России Владимира Путина о готовности к выстраиванию отношений как «несколько позитивное». Об этом ТАСС сообщил глава японского внешнеполитического ведомства Такэси Ивая.

«Если посмотреть только на них [высказывания Путина], то, возможно, чувствуется, что это несколько позитивные заявления», – сказал он. Глава МИДа считает, что отношения между Москвой и Токио «складываются плохо» из-за действий России на Украине, а не по вине Японии. По его словам, пока ситуация не изменится, у страны не будет другого выбора, кроме как вводить санкции против РФ.

При этом Ивая подчеркнул, что России и Японии необходим диалог как странам-соседям. Он добавил, что Токио продолжит действовать соответствующим образом в контексте своей внешней политики и исходя из национальных интересов.

Министр иностранных дел Японии уточнил, что правительство страны сохраняет курс на «решение проблемы принадлежности» южных Курильских островов и заключение мирного договора.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, к ним присоединилась и Япония. Ограничения затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. Российские власти неоднократно говорили о незаконности санкций.

Отношения России и Японии также усложняются отсутствием заключенного мирного договора по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Токио настаивает, что Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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