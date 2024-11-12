МИД Японии считает позитивными слова Путина о готовности выстраивать отношения

«Если посмотреть только на них [высказывания Путина], то, возможно, чувствуется, что это несколько позитивные заявления», – сказал он. Глава МИДа считает, что отношения между Москвой и Токио «складываются плохо» из-за действий России на Украине, а не по вине Японии. По его словам, пока ситуация не изменится, у страны не будет другого выбора, кроме как вводить санкции против РФ.