Посол России в Молдавии назвал свой визит в МИД республики плановым
Посол России Олег Озеров назвал свой визит во внешнеполитическое ведомство Молдавии плановым. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с журналистами, которые поинтересовались, почему его вызвали в МИД.
«Нас никто не вызывал в министерство. Это плановая встреча», – сказал Озеров, его слова передает ТАСС.
11 ноября агентство со ссылкой на источник в МИД Молдавии сообщало, что Озерова вызвали в ведомство после утверждений Кишинева о падении двух якобы российских дронов на территории страны. До этого представитель парламента республики Игорь Гросу сообщил на брифинге, что силовые структуры страны изучают дроны. После заключения «будет и диалог с представителем страны, которая запускает эти дроны», заявлял Гросу.
10 ноября министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой назвал найденные дроны-приманки российскими. То же самое сделала президент страны Майя Санду, подчеркнув, что два беспилотника «не представляют опасности для граждан». Приобретенные Молдавией радары ПВО не могут обнаруживать дроны, добавила Санду.