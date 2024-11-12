Посол России в Молдавии назвал свой визит в МИД республики плановым

11 ноября агентство со ссылкой на источник в МИД Молдавии сообщало, что Озерова вызвали в ведомство после утверждений Кишинева о падении двух якобы российских дронов на территории страны. До этого представитель парламента республики Игорь Гросу сообщил на брифинге, что силовые структуры страны изучают дроны. После заключения «будет и диалог с представителем страны, которая запускает эти дроны», заявлял Гросу.