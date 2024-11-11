МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за сообщений о падении дронов

10 ноября министр иностранных дел Михай Попшой в X заявил, что дроны могли использоваться для того, чтобы ввести в заблуждение украинские системы ПВО. Вместе с тем Попшой не привел доказательств того, что БПЛА были произведены в России. Ранее российские военные паблики сообщили, что Вооруженные силы РФ стали чаще применять дроны-приманки, которые не содержат боеголовок и рассчитаны на то, чтобы ускорить истощение украинских систем противовоздушной обороны.