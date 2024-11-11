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МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за сообщений о падении дронов

Ведомости

Посла РФ в Молдавии Олега Озерова призвали 12 ноября явиться в МИД республики после утверждений Кишинева о падении двух якобы российских дронов на территории страны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в молдавском внешнеполитическом ведомстве.

Как уточнили в молдавском МИДе, падение двух дронов произошло 10 ноября на севере и юге республики. Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил на брифинге, что силовые структуры страны изучают дроны. После заключения «будет и диалог с представителем страны, которая запускает эти дроны», заявлял Гросу.

Президент Майя Санду также заявила о том, что дроны – российские, и подчеркнула, что два беспилотника «не представляют опасности для граждан». Приобретенные Молдавией радары ПВО не могут обнаруживать дроны, добавила Санду.

10 ноября министр иностранных дел Михай Попшой в X заявил, что дроны могли использоваться для того, чтобы ввести в заблуждение украинские системы ПВО. Вместе с тем Попшой не привел доказательств того, что БПЛА были произведены в России. Ранее российские военные паблики сообщили, что Вооруженные силы РФ стали чаще применять дроны-приманки, которые не содержат боеголовок и рассчитаны на то, чтобы ускорить истощение украинских систем противовоздушной обороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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