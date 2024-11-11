МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за сообщений о падении дронов
Посла РФ в Молдавии Олега Озерова призвали 12 ноября явиться в МИД республики после утверждений Кишинева о падении двух якобы российских дронов на территории страны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в молдавском внешнеполитическом ведомстве.
Как уточнили в молдавском МИДе, падение двух дронов произошло 10 ноября на севере и юге республики. Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил на брифинге, что силовые структуры страны изучают дроны. После заключения «будет и диалог с представителем страны, которая запускает эти дроны», заявлял Гросу.
Президент Майя Санду также заявила о том, что дроны – российские, и подчеркнула, что два беспилотника «не представляют опасности для граждан». Приобретенные Молдавией радары ПВО не могут обнаруживать дроны, добавила Санду.
10 ноября министр иностранных дел Михай Попшой в X заявил, что дроны могли использоваться для того, чтобы ввести в заблуждение украинские системы ПВО. Вместе с тем Попшой не привел доказательств того, что БПЛА были произведены в России. Ранее российские военные паблики сообщили, что Вооруженные силы РФ стали чаще применять дроны-приманки, которые не содержат боеголовок и рассчитаны на то, чтобы ускорить истощение украинских систем противовоздушной обороны.