Кириенко посетил Угледар

«Люди уже два года живут в подвалах: ни одного целого дома не осталось. Они ждали и верили, так и говорят: “Мы знали, что Россия нас никогда не оставит”. Благодарили за освобождение и попросили передать привет президенту [РФ Владимиру Путину] от угледарцев», – написал Пушилин в Telegram.