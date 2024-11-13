Кириенко посетил Угледар

Кириенко посетил УгледарГород перешел под контроль России в начале октября
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыл в Угледар, взятый под контроль Вооруженными силами (ВС) РФ 3 октября. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Люди уже два года живут в подвалах: ни одного целого дома не осталось. Они ждали и верили, так и говорят: “Мы знали, что Россия нас никогда не оставит”. Благодарили за освобождение и попросили передать привет президенту [РФ Владимиру Путину] от угледарцев», – написал Пушилин в Telegram.
Глава ДНР заявил, что российские власти будут эвакуировать местных жителей, помогать с документами. По его словам, угледарцы хотят получить российское гражданство. В своем последнем видеообращении Пушилин заявил, что разрушения в городе «очень серьезные, целого здания найти практически невозможно».
Угледар перешел под контроль России 3 октября, об этом объявило Минобороны РФ. Бои за город между российскими и украинскими силами продолжались два с половиной года – с начала боевых действий в феврале 2022 г. Пушилин заявлял в январе, что взятие Угледара может кардинально поменять ситуацию на линии соприкосновения.
В начале октября президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным выход украинской армии из Угледара: благодаря этому появилась возможность сохранить жизни военнослужащих. 1 октября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал к отставке главы минобороны Украины Рустема Умерова на фоне сообщений о взятии города.