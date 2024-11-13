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Кириенко посетил Угледар

Город перешел под контроль России в начале октября
Ведомости

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыл в Угледар, взятый под контроль Вооруженными силами (ВС) РФ 3 октября. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Люди уже два года живут в подвалах: ни одного целого дома не осталось. Они ждали и верили, так и говорят: “Мы знали, что Россия нас никогда не оставит”. Благодарили за освобождение и попросили передать привет президенту [РФ Владимиру Путину] от угледарцев», – написал Пушилин в Telegram.

Глава ДНР заявил, что российские власти будут эвакуировать местных жителей, помогать с документами. По его словам, угледарцы хотят получить российское гражданство. В своем последнем видеообращении Пушилин заявил, что разрушения в городе «очень серьезные, целого здания найти практически невозможно».

Угледар перешел под контроль России 3 октября, об этом объявило Минобороны РФ. Бои за город между российскими и украинскими силами продолжались два с половиной года – с начала боевых действий в феврале 2022 г. Пушилин заявлял в январе, что взятие Угледара может кардинально поменять ситуацию на линии соприкосновения.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным выход украинской армии из Угледара: благодаря этому появилась возможность сохранить жизни военнослужащих. 1 октября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал к отставке главы минобороны Украины Рустема Умерова на фоне сообщений о взятии города.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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