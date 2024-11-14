Папа римский встретился с израильскими заложниками
Папа римский Франциск провел встречу с освобожденными израильскими заложниками, взятыми в плен боевиками палестинской группировки «Хамас» 7 октября 2023 г. Об этом сообщило посольство Израиля при Святом престоле в соцсети Х.
Отмечается, что встреча продемонстрировала усилия понтифика по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа.
7 октября 2024 г. папа римский обратился с письмом к католикам Ближнего Востока, в котором осудил неспособность международного сообщества положить конец конфликту.
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 43 000 человек.