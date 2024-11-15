Глава МИД Колумбии заявил об интересе к присоединению к БРИКС
Колумбия заинтересована в присоединении к БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел страны Луис Хильберто Мурильо, пишут «Известия».
«Колумбия с интересом на это смотрит», – заявил Муильо, отвечая на вопрос, хотела бы Колумбия присоединиться к БРИКС.
Он добавил, что Колумбия также ищет доступ к финансированию, чтобы создавать лучшие условия в стране. Министр финансов Рикардо Бонийя уже встречался с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф, «идет очень много переговоров».
По его словам, Колумбия полностью поддерживает многополярность как на национальном, так и на международном уровне и продвигает мирные дипломатические решения.
О том что Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, говорилось в совместном заявлении президентов Бразилии и Колумбии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Густаво Петро по итогам встречи в Боготе в апреле. Президент Бразилии приветствовал эту инициативу и пообещал продвигать кандидатуру Колумбии.