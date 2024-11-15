Глава МИД Колумбии заявил об интересе к присоединению к БРИКС

О том что Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, говорилось в совместном заявлении президентов Бразилии и Колумбии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Густаво Петро по итогам встречи в Боготе в апреле. Президент Бразилии приветствовал эту инициативу и пообещал продвигать кандидатуру Колумбии.