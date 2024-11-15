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Глава МИД Колумбии заявил об интересе к присоединению к БРИКС

Ведомости

Колумбия заинтересована в присоединении к БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел страны Луис Хильберто Мурильо, пишут «Известия».

«Колумбия с интересом на это смотрит», – заявил Муильо, отвечая на вопрос, хотела бы Колумбия присоединиться к БРИКС.

Он добавил, что Колумбия также ищет доступ к финансированию, чтобы создавать лучшие условия в стране. Министр финансов Рикардо Бонийя уже встречался с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф, «идет очень много переговоров».

По его словам, Колумбия полностью поддерживает многополярность как на национальном, так и на международном уровне и продвигает мирные дипломатические решения.

О том что Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, говорилось в совместном заявлении президентов Бразилии и Колумбии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Густаво Петро по итогам встречи в Боготе в апреле. Президент Бразилии приветствовал эту инициативу и пообещал продвигать кандидатуру Колумбии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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