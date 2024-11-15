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Захарова назвала «адским цинизмом» слова Туска после беседы Шольца с Путиным

Ведомости

Высказывание премьер-министра Польши Дональда Туска о позиции «ничего об Украине без Украины» – адский цинизм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Туск написал на своей странице в соцсети X, что ему позвонил канцлер Германии Олаф Шольц и рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным. «Я был рад услышать, что он <...> подтвердил позицию Польши: «ничто об Украине без Украины», – отметил польский премьер.

«Что за адский цинизм! Ведь именно усилиями НАТО «разговоры об Украине» скоро могут быть, по их же выражению, «без украинцев», которых Запад уничтожает своими поставками вооружений и запретами ведения переговоров», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Путин и Шольц провели первый за два года телефонный разговор 15 ноября, их беседа длилась около часа. По данным правительства ФРГ, во время разговора Шольц осудил спецоперацию на Украине и призвал Путина вывести войска и приступить к переговорам для урегулирования конфликта и достижения справедливого и прочного мира. Канцлер подчеркнул, что Германия намерена поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

По информации Кремля, звонок состоялся по инициативе германской стороны. Отмечалось, что лидеры двух стран провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине». Путин подчеркнул, что при возможных договоренностях по Украине необходимо учитывать интересы России в сфере безопасности и исходить из текущих территориальных реалий. Переговоры также должны быть направлены на устранение первопричин конфликта.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента Украины сообщило, что Владимир Зеленский предостерегал Шольца от звонка Путину, говоря, что это ослабит изоляцию российского лидера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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