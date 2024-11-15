Захарова назвала «адским цинизмом» слова Туска после беседы Шольца с Путиным
Высказывание премьер-министра Польши Дональда Туска о позиции «ничего об Украине без Украины» – адский цинизм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Туск написал на своей странице в соцсети X, что ему позвонил канцлер Германии Олаф Шольц и рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным. «Я был рад услышать, что он <...> подтвердил позицию Польши: «ничто об Украине без Украины», – отметил польский премьер.
«Что за адский цинизм! Ведь именно усилиями НАТО «разговоры об Украине» скоро могут быть, по их же выражению, «без украинцев», которых Запад уничтожает своими поставками вооружений и запретами ведения переговоров», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Путин и Шольц провели первый за два года телефонный разговор 15 ноября, их беседа длилась около часа. По данным правительства ФРГ, во время разговора Шольц осудил спецоперацию на Украине и призвал Путина вывести войска и приступить к переговорам для урегулирования конфликта и достижения справедливого и прочного мира. Канцлер подчеркнул, что Германия намерена поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
По информации Кремля, звонок состоялся по инициативе германской стороны. Отмечалось, что лидеры двух стран провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине». Путин подчеркнул, что при возможных договоренностях по Украине необходимо учитывать интересы России в сфере безопасности и исходить из текущих территориальных реалий. Переговоры также должны быть направлены на устранение первопричин конфликта.
Агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента Украины сообщило, что Владимир Зеленский предостерегал Шольца от звонка Путину, говоря, что это ослабит изоляцию российского лидера.