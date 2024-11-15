Захарова назвала «адским цинизмом» слова Туска после беседы Шольца с Путиным

Путин и Шольц провели первый за два года телефонный разговор 15 ноября, их беседа длилась около часа. По данным правительства ФРГ, во время разговора Шольц осудил спецоперацию на Украине и призвал Путина вывести войска и приступить к переговорам для урегулирования конфликта и достижения справедливого и прочного мира. Канцлер подчеркнул, что Германия намерена поддерживать Украину столько, сколько потребуется.