В ходе беспорядков в Сухуме пострадали 13 человек

15 ноября столкновения протестующих с силовиками вспыхнули у здания парламента в столице Абхазии. Позже митингующие также потребовали отставки президента страны. Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Абхазию, а тем, кто уже находится там, – по возможности покинуть республику.