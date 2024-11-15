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В ходе беспорядков в Сухуме пострадали 13 человек

Ведомости

Во время беспорядков в Сухуме у комплекса правительственных зданий пострадали 13 человек, из них трое были госпитализированы. Об этом сообщил минздрав Абхазии, пишет ТАСС.

«13 человек обратились в республиканскую больницу с начала митингов. Троим из них потребовалась госпитализация, они получают всю необходимую медицинскую помощь, на данный момент их жизни ничего не угрожает», - говорится в сообщении.

Акции протеста в Абхазии начались 12 ноября. Их участники выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией – согласно документу, компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики.

15 ноября столкновения протестующих с силовиками вспыхнули у здания парламента в столице Абхазии. Позже митингующие также потребовали отставки президента страны. Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Абхазию, а тем, кто уже находится там, – по возможности покинуть республику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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