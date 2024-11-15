В ходе беспорядков в Сухуме пострадали 13 человек
Во время беспорядков в Сухуме у комплекса правительственных зданий пострадали 13 человек, из них трое были госпитализированы. Об этом сообщил минздрав Абхазии, пишет ТАСС.
«13 человек обратились в республиканскую больницу с начала митингов. Троим из них потребовалась госпитализация, они получают всю необходимую медицинскую помощь, на данный момент их жизни ничего не угрожает», - говорится в сообщении.
Акции протеста в Абхазии начались 12 ноября. Их участники выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией – согласно документу, компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики.
15 ноября столкновения протестующих с силовиками вспыхнули у здания парламента в столице Абхазии. Позже митингующие также потребовали отставки президента страны. Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Абхазию, а тем, кто уже находится там, – по возможности покинуть республику.