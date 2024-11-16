Губернатор Северной Дакоты возглавит совет по энергетике и МВД при Трампе

14 ноября Трамп объявил о выдвижении конгрессмена Мэтта Гетца на пост генпрокурора (возглавляет министерство юстиции), а бывшей демократки Тулси Габбард – на пост главы национальной разведки. 15 ноября избранный президент предложил выдвинуть Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб страны, а 13 ноября – ведущего Fox News и ветерана американской армии Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Директором ЦРУ станет бывший глава национальной разведки Джон Рэтклифф. Американский бизнесмен Илон Маск и миллиардер Вивек Рамасвами возглавят новое внештатное министерство правительственной эффективности «на общественных началах».