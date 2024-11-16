Губернатор Северной Дакоты возглавит совет по энергетике и МВД при Трампе
Должность главы национального совета по энергетике и МВД в администрации избранного президента США Дональда Трампа займет губернатор штата Северная Дакота Дуглас Бергам. Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.
«Я рад объявить, что Дуг Бергам, губернатор Северной Дакоты, присоединится к моей администрации как в качестве главы МВД, так и председателя свежесформированного и крайне важного Национального совета по энергетике», – написал Трамп (цитата по ТАСС).
По словам Трампа, в совет по энергетике будут включены все ведомства, связанные с добычей и реализацией энергоресурсов.
14 ноября Трамп объявил о выдвижении конгрессмена Мэтта Гетца на пост генпрокурора (возглавляет министерство юстиции), а бывшей демократки Тулси Габбард – на пост главы национальной разведки. 15 ноября избранный президент предложил выдвинуть Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб страны, а 13 ноября – ведущего Fox News и ветерана американской армии Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Директором ЦРУ станет бывший глава национальной разведки Джон Рэтклифф. Американский бизнесмен Илон Маск и миллиардер Вивек Рамасвами возглавят новое внештатное министерство правительственной эффективности «на общественных началах».
Reuters со ссылкой на источники писало, что команда Трампа создает список из офицеров, подлежащих увольнению. Издание отмечает, что это может стать «беспрецедентной перестановкой» в Пентагоне.