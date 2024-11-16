Российские силы ПВО сбили 34 БПЛА за ночь
Дежурные средства ПВО уничтожили за ночь 34 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
20 дронов сбили над Курской областью, 11 – над Брянской и по одному над Крымом, Белгородской и Калужской областями.
В Калужской области на окраине города Людиново утром произошел взрыв БПЛА. По данным губернатора Владислава Шапши, разбились окна в жилых домах и повреждены несколько автомобилей. Жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет.
Всего с начала проведения специальной военной операции российскими ПВО уничтожены 35 858 украинских БПЛА.