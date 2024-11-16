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Минюст России не зарегистрировал Партию любителей пива

Ведомости

Минюст России не зарегистрировал Партию любителей пива (ПЛП) из-за ошибок в представленных документах, но эти претензии можно устранить, сообщил один из лидеров объединения политолог Константин Калачев.

«Нашли формальные ошибки в представленных документах. Поданное заявление не соответствует новой форме, установленной законодательством (реально, есть изменения), юристы берут всю вину на себя», – сказал Калачев изданию Daily Storm.

Он добавил, что претензии Минюста устранимы, но необходимо будет проводить новый съезд партии. 

В октябре ликвидированная в 1998 г. ПЛП провела учредительный съезд – это финальный шаг, необходимый для ее регистрации Минюстом. Представителя ведомства на съезде не было, писали «Ведомости». На съезде делегаты выбрали руководителей ПЛП. Председателем партии избрали предпринимателя Сергея Гришина, а генеральным секретарем – политолога Калачева.

ПЛП образца 2024 г. – это не оппозиция, а «системная альтернатива», говорил политолог. Неудачу предыдущего проекта ПЛП Калачев объяснил «излишней карнавализацией», молодостью и неопытностью ее сторонников. Партия, как следует из программы, намерена отстаивать «честные выборы и реальный выбор», экономическую свободу, справедливое налогообложение, народное просвещение, светское образование, справедливое распределение природных ресурсов, инклюзивность и «равное право каждого взрослого человека пить пиво или не пить пиво».

Партия была зарегистрирована Минюстом 9 августа 1994 г. и просуществовала четыре года. На выборах депутатов Госдумы в 1995 г. набрала 0,62% (428 727 голосов), заняв 21-е место. Тогда в выборах участвовали 43 партии. В 1996 г. ПЛП в обмен на госфинансирование для закрытия долгов, образовавшихся в ходе предвыборной кампании предыдущего года, поддержала баллотировавшегося на второй срок президента России Бориса Ельцина. Тогда же ПЛП фактически прекратила работу и два года спустя Минюст, исходя из этого, принял решение о ее ликвидации, вспоминал Калачев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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