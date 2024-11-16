Минюст России не зарегистрировал Партию любителей пива
Минюст России не зарегистрировал Партию любителей пива (ПЛП) из-за ошибок в представленных документах, но эти претензии можно устранить, сообщил один из лидеров объединения политолог Константин Калачев.
«Нашли формальные ошибки в представленных документах. Поданное заявление не соответствует новой форме, установленной законодательством (реально, есть изменения), юристы берут всю вину на себя», – сказал Калачев изданию Daily Storm.
Он добавил, что претензии Минюста устранимы, но необходимо будет проводить новый съезд партии.
В октябре ликвидированная в 1998 г. ПЛП провела учредительный съезд – это финальный шаг, необходимый для ее регистрации Минюстом. Представителя ведомства на съезде не было, писали «Ведомости». На съезде делегаты выбрали руководителей ПЛП. Председателем партии избрали предпринимателя Сергея Гришина, а генеральным секретарем – политолога Калачева.
ПЛП образца 2024 г. – это не оппозиция, а «системная альтернатива», говорил политолог. Неудачу предыдущего проекта ПЛП Калачев объяснил «излишней карнавализацией», молодостью и неопытностью ее сторонников. Партия, как следует из программы, намерена отстаивать «честные выборы и реальный выбор», экономическую свободу, справедливое налогообложение, народное просвещение, светское образование, справедливое распределение природных ресурсов, инклюзивность и «равное право каждого взрослого человека пить пиво или не пить пиво».
Партия была зарегистрирована Минюстом 9 августа 1994 г. и просуществовала четыре года. На выборах депутатов Госдумы в 1995 г. набрала 0,62% (428 727 голосов), заняв 21-е место. Тогда в выборах участвовали 43 партии. В 1996 г. ПЛП в обмен на госфинансирование для закрытия долгов, образовавшихся в ходе предвыборной кампании предыдущего года, поддержала баллотировавшегося на второй срок президента России Бориса Ельцина. Тогда же ПЛП фактически прекратила работу и два года спустя Минюст, исходя из этого, принял решение о ее ликвидации, вспоминал Калачев.