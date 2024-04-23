Основатель ликвидированной в 1998 году Партии любителей пива решил ее воссоздать

Основатель ликвидированной в 1998 году Партии любителей пива решил ее воссоздатьЭксперты скептично оценивают эту инициативу
22 апреля в Москве прошло заседание рабочей группы по воссозданию ликвидированной в 1998 г. Партии любителей пива (ПЛП), следующее заседание состоится 24 апреля, сообщил «Ведомостям» политолог и ее основатель Константин Калачев. По итогам двух заседаний будет сформирован оргкомитет из 10 человек, который письменно уведомит Минюст о намерении создать политическую партию. По словам Калачева, «серьезные заявки на создание региональных отделений пока есть из примерно 30 регионов, контакт есть более чем в 50».
«На первом заседании рабочей группы меня покритиковали за призыв вернуть в Россию иностранных пивоваров. Ряд участников собрания считают, что ставка должна быть только на российское пиво. И что отечественные производители, если им создать условия, могут не только заместить импорт по цене, качеству и линейке предложений, но и побороться за пивной рынок за пределами РФ», – сказал политолог.
Координацией воссоздания организации занимается художник, в прошлом – издатель журнала «Политические технологии» и администратор одноименного сайта Сергей Поляков, который возглавлял аппарат ПЛП в 1994–1995 гг. «По юридической части надеемся на председателя ПЛП Дмитрия Шестакова – он доктор юридических наук, профессор, адвокат», – пояснил Калачев. Он служил в армии и учился на историческом факультете МПГУ с Шестаковым, а в 1993 г., после неудачных для Калачева выборов в Госдуму (политолог участвовал по списку Партии российского единства и согласия, но не прошел в палату), товарищи встретились на улице по дороге за пивом, после чего во время распития пенного напитка и решили создать партию.
ПЛП была зарегистрирована Минюстом 9 августа 1994 г. и просуществовала четыре года. На выборах депутатов Госдумы в 1995 г. набрала 0,62% (428 727 голосов), заняв 21-е место. Тогда в выборах участвовали 43 партии. В 1996 г. ПЛП в обмен на госфинансирование для закрытия долгов, образовавшихся в ходе предвыборной кампании предыдущего года, поддержала баллотировавшегося на второй срок президента России Бориса Ельцина. Тогда же ПЛП фактически прекратила работу и два года спустя Минюст, исходя из этого, принял решение о ее ликвидации, вспоминает Калачев.
36% россиян считают необходимым существование в стране партии, которая была бы альтернативной существующим политорганизациям, следует из результатов опроса Russian Field, проведенного 5–11 апреля среди 1631 респондента. По мнению 47% опрошенных, такой необходимости нет, еще 17% затрудняются с ответом. Погрешность не превышает 2,43%.
Возрожденная ПЛП могла бы заменить переживающую кризис после смерти Владимира Жириновского ЛДПР (ее новый лидер Леонид Слуцкий занял последнее место на президентских выборах 17 марта с результатом 3,2%) на уровне избирателей, которые «голосуют по приколу», считает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Задачей ПЛП может стать деполитизация повестки, появление площадки, где люди могут говорить о чем-то отвлеченном. И в перспективе партия может во что-нибудь влиться, как сейчас Партия роста влилась в «Новых людей», – полагает эксперт.
Чем известен Константин Калачев
В 1990-е гг. работал имиджмейкером на выборах в поволжских регионах. После ликвидации ПЛП стал директором по работе с регионами и политическому консультированию PR-агентства «Старая площадь». В начале нулевых – главный политтехнолог предвыборной кампании кандидата в мэры Волгограда Евгения Ищенко. В марте 2004 г., после его избрания, Калачев занял пост вице-мэра по общественно-политической работе. В ноябре 2004 г. подал в отставку, поскольку потерял российский паспорт Ищенко, из-за чего избирком отказался регистрировать последнего кандидатом в губернаторы Волгоградской области. В итоге на своем посту Калачев остался до 2006 г. По возвращении в Москву работал в центральном исполкоме партии «Единая Россия», затем сотрудничал с партией в качестве политтехнолога на региональных выборах.
Воссоздание ПЛП – это классический прозападный либерализм и такой проект вряд ли востребован у власти, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Если у власти такой потребности нет, я не представляю, каким образом они пройдут сито Минюста», – сказал он «Ведомостям».
В последние годы сохраняется устойчивый тренд на сокращение числа политических партий, замечает политтехнолог Олег Захаров. По его мнению, нишевым проектам все сложнее обозначать свою субъектность и полезность, «ведь партийная принадлежность не имеет значения для избирателей, поэтому партии, не входящие в парламентский пул и лишенные льготы на регистрацию кандидатов без подписей, уходят с политического горизонта». «Независимые тренды сейчас совсем не в моде», – сказал Захаров «Ведомостям».
То, что было относительно успешным в 1990-е, сейчас вызывает только улыбку, считает заместитель генерального директора КГ «Полилог» по политическим проектам Роман Моложон. «Дискуссия с возрождением ПЛП, на мой взгляд, несет скорее пиар-эффект для ее инициаторов и является попыткой оценить спрос. Партия, конечно же, не нацелена на продажу широкому потребителю. Серьезного электорального будущего у нее я не вижу – только (в случае успешной регистрации) пополнить многочисленные ряды малых партий-спойлеров, которые из корыстных интересов пытаются оттягивать голоса у конкурентов и служат орудием для юридического давления на других кандидатов», – сказал эксперт.