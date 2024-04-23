Основатель ликвидированной в 1998 году Партии любителей пива решил ее воссоздать

То, что было относительно успешным в 1990-е, сейчас вызывает только улыбку, считает заместитель генерального директора КГ «Полилог» по политическим проектам Роман Моложон. «Дискуссия с возрождением ПЛП, на мой взгляд, несет скорее пиар-эффект для ее инициаторов и является попыткой оценить спрос. Партия, конечно же, не нацелена на продажу широкому потребителю. Серьезного электорального будущего у нее я не вижу – только (в случае успешной регистрации) пополнить многочисленные ряды малых партий-спойлеров, которые из корыстных интересов пытаются оттягивать голоса у конкурентов и служат орудием для юридического давления на других кандидатов», – сказал эксперт.