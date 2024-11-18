Президент Венесуэлы назвал безумием решение наносить удары вглубь России

17 ноября президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. По их утверждению, оружие будет применяться в первую очередь «для защиты украинских войск» в Курской области. Газета утверждает, что решение использовать дальнобойные ракеты – это ответ на решение Москвы привлечь северокорейские войска.