Президент Венесуэлы назвал безумием решение наносить удары вглубь России
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США вступили в «фазу безумия, фазу мести», позволив Украине атаковать Россию ракетами большой дальности. Его слова цитирует Venezuela News.
«Священный союз зла только что одобрил преступного нациста Зеленского в Украине для нападения на нашу сестру Россию», – сказал Мадуро о США, Франции и Великобритании.
17 ноября президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. По их утверждению, оружие будет применяться в первую очередь «для защиты украинских войск» в Курской области. Газета утверждает, что решение использовать дальнобойные ракеты – это ответ на решение Москвы привлечь северокорейские войска.
Французская газета Le Figaro написала, что власти Великобритании и Франции также разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами SCALP/Storm Shadow вглубь территории России.