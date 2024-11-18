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Президент Венесуэлы назвал безумием решение наносить удары вглубь России

Ведомости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США вступили в «фазу безумия, фазу мести», позволив Украине атаковать Россию ракетами большой дальности. Его слова цитирует Venezuela News.

«Священный союз зла только что одобрил преступного нациста Зеленского в Украине для нападения на нашу сестру Россию», – сказал Мадуро о США, Франции и Великобритании. 

17 ноября президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. По их утверждению, оружие будет применяться в первую очередь «для защиты украинских войск» в Курской области. Газета утверждает, что решение использовать дальнобойные ракеты – это ответ на решение Москвы привлечь северокорейские войска. 

Французская газета Le Figaro написала, что власти Великобритании и Франции также разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами SCALP/Storm Shadow вглубь территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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