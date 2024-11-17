Le Figaro: Лондон и Париж разрешили Украине наносить удары вглубь территории РФ
Власти Великобритании и Франции разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами SCALP/Storm Shadow вглубь территории России, сообщила французская газета Le Figaro, не указав источник информации.
«Решение было ожидаемым. Французы и британцы разрешили Украине наносить удары вглубь российской территории с помощью своих ракет SCALP / Storm Shadow», – пишет газета.
По информации Le Figaro, Украина в настоящее время имеет больше американских ракет ATACMS, чем франко-британских SCALP/Storm Shadow, при этом точное количество имеющихся в распоряжении ВСУ ракет не приводится.
Официальных заявлений со стороны США, Франции или Великобритании на этот счет пока не было.
17 ноября президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории, сообщила The New York Times со ссылкой на источники. По ее сведениям, такие ракеты могут быть применены украинцами в Курской области, куда якобы были переброшены северокорейские военные.
8 октября заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что атаки Украины по территории России западными дальнобойными ракетами изменят природу конфликта, поскольку украинцы не могут использоваться такое оружие без поддержки западных специалистов.
12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против РФ. По его словам, если это произойдет, то ввиду изменения «самой сути этого конфликта» Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из создаваемых угроз.