Россия затронет тему многополярного мироустройства на G20

Саммит G20 состоится в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. В середине октября президент России Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит. Перед этим «Ведомости» со ссылкой на источник в оргкомитете саммита 2024 г. писали, что Бразилия направила Путину приглашение.