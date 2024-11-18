Россия затронет тему многополярного мироустройства на G20
У российской стороны запланировано два выступления на пленарных заседаниях саммита «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро 18 ноября, будут затронуты темы многополярного мироустройства и справедливые глобальные институты, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев в своем Telegram-канале.
По его словам, в ходе заседаний Россия также коснется темы международного сотрудничества в области устойчивого развития с акцентом на продовольственную и энергобезопасность.
В министерстве напомнили, что участие в саммите примут мировые лидеры ведущих экономик, доля которых в глобальной хозяйственной системе составляет более 80%.
Саммит G20 состоится в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. В середине октября президент России Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит. Перед этим «Ведомости» со ссылкой на источник в оргкомитете саммита 2024 г. писали, что Бразилия направила Путину приглашение.
13 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров представит Россию на саммите G20.
Bloomberg со ссылкой на источники писал, что 18 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует выступить на встрече лидеров «Большой двадцатки» с инициативой о заморозке конфликта на Украине на текущих позициях.