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Россия затронет тему многополярного мироустройства на G20

Ведомости

У российской стороны запланировано два выступления на пленарных заседаниях саммита «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро 18 ноября, будут затронуты темы  многополярного мироустройства и справедливые глобальные институты, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе заседаний Россия также коснется темы международного сотрудничества в области устойчивого развития с акцентом на продовольственную и энергобезопасность.

В министерстве напомнили, что участие в саммите примут  мировые лидеры ведущих экономик, доля которых в глобальной хозяйственной системе составляет более 80%.

Саммит G20 состоится в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. В середине октября президент России Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит. Перед этим «Ведомости» со ссылкой на источник в оргкомитете саммита 2024 г. писали, что Бразилия направила Путину приглашение.

13 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров представит Россию на саммите G20.

Bloomberg со ссылкой на источники писал, что 18 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует выступить на встрече лидеров «Большой двадцатки» с инициативой о заморозке конфликта на Украине на текущих позициях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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